Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
10 цифрових налаштувань
підходять для волосся будь-якого типу
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.
Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки гладенькому ковзанню.
4.8
з 5
163
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Оленка98
06/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже задоволена!!!!
Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.
Плюси
Качество сборки, удобство использования
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
22/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий стайлер!
Зручний тримач, екранчик який показує температуру нагріву, швидкий нагрів!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Not_mrz
07/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отлично работает
Все отлично. Качественные материалы , быстро нагревается
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер