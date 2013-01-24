Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги
Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.
Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки гладенькому ковзанню.
Цифровий дисплей із 10 налаштуваннями температури аж до 220 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся для досконалого вигляду за один рух.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним. Його можна безпечно тримати під час завивки для створення прекрасних локонів, хвиль та "живих" зачісок.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 30 секунд.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.
Технічні характеристики
Характеристики
Технології для догляду
Обслуговування