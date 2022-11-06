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  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
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  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

Більше не доступний

StraightCareСтайлер

BHS674/00

4.8
| (163) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом!
Переглянути всі переваги

Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

  • 10 цифрових налаштувань

  • підходять для волосся будь-якого типу

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.

Керамічне покриття для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

Керамічне покриття для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки гладенькому ковзанню.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

163

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2

06/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволена!!!!

Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.

Плюси

Качество сборки, удобство использования

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

22/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий стайлер!

Зручний тримач, екранчик який показує температуру нагріву, швидкий нагрів!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

07/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Отлично работает

Все отлично. Качественные материалы , быстро нагревается

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

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