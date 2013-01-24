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StraightCare

Стайлер

BHS674/00
Загальна оцінка / 5
  • Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги
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    StraightCare Стайлер

    BHS674/00
    Загальна оцінка / 5

    Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

    Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги

    StraightCare Стайлер

    Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

    Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги

    Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

    Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги

    StraightCare Стайлер

    Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

    Легко створюйте ідеально прямі зачіски з нашим новим стайлером для волосся. Функція іонізації та пластини з керамічним покриттям гарантують захист, слухняність та блиск Вашого волосся. Висока температура 220 °C дозволяє легко створювати чудові зачіски одним рухом! Переглянути усі переваги

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      Нехай Ваше доглянуте волосся буде в центрі уваги

      • 10 цифрових налаштувань
      • підходять для волосся будь-якого типу
      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

      Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

      Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

      Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.

      Керамічне покриття для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

      Керамічне покриття для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

      Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки гладенькому ковзанню.

      10 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      10 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      Цифровий дисплей із 10 налаштуваннями температури аж до 220 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся для досконалого вигляду за один рух.

      Холодний носик для легкого створення локонів та хвильок

      Холодний носик для легкого створення локонів та хвильок

      Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним. Його можна безпечно тримати під час завивки для створення прекрасних локонів, хвиль та "живих" зачісок.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 30 секунд.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Автовимкнення для безпечного використання

      Автовимкнення для безпечного використання

      Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 60 хвилин.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8 м
        Час нагрівання
        30 сек.
        Тип нагрівача
        Високоефективний нагрівач
        Максимальна температура
        220  °C
        Розмір пластини
        25x105 мм
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        Через одну годину
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії у всіх країнах світу

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