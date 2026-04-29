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StraightCare Стайлер для волосся SplitStop
Больше не доступен
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BHS675/00
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Все (7)
Применение стайлера для волос Philips на мокрых волосах
Повреждение волос при выпрямлении и завивке
Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Нормально ли, что выпрямитель для волос Philips издает шипящий звук?
Выпрямитель Philips не выпрямляет волосы
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
Из плойки для волос Philips поступает пар
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