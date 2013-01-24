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StraightCare

Стайлер Vivid Ends

BHS675/00
Загальна оцінка / 5
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги Хай Ваше волосся буде в центрі уваги Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
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    StraightCare Стайлер Vivid Ends

    BHS675/00
    Загальна оцінка / 5

    Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

    Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги

    StraightCare Стайлер Vivid Ends

    Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

    Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги

    Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

    Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги

    StraightCare Стайлер Vivid Ends

    Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

    Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги

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      Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

      До 95% волосся з цілими кінчиками*

      • з технологією SplitStop
      • для запобігання січенню кінчиків
      • Функція іонізації
      • Із кератином
      Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

      Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

      Наша таємниця максимального запобігання появі посічених кінчиків полягає у новій технології SplitStop. Саме унікальне поєднання сенсора UniTemp і наших гладеньких керамічних пластин зберігає здоровий вигляд Вашого волосся. Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, а наші пластини для укладки волосся гарантують мінімальне тертя для найкращого захисту від січення кінчиків.

      Сенсор UniTemp для гарно вкладеного волосся за меншої температури

      Сенсор UniTemp для гарно вкладеного волосся за меншої температури

      Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, гарантуючи більш сталу температуру укладки для кращої ефективності: досягайте тих самих результатів за нижчої на 20 °C температури**. Створюйте ідеальну зачіску зі здоровими пружними кінчиками.

      Наявність кератину для кращого догляду

      Наявність кератину для кращого догляду

      Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Більше догляду з функцією іонізації для блискучого, слухняного волосся

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.

      Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

      Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

      Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.

      Керамічне покриття для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

      Керамічне покриття для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

      Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки гладенькому ковзанню.

      11 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      11 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      Цифровий дисплей із 11 налаштуваннями температури аж до 230 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.

      Холодний носик для легкого створення локонів та хвильок

      Холодний носик для легкого створення локонів та хвильок

      Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним. Його можна безпечно тримати під час завивки для створення прекрасних локонів, хвиль та "живих" зачісок.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 30 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 30 секунд.

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Шнур живлення довжиною 1,8 м

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.

      Автовимкнення для безпечного використання

      Автовимкнення для безпечного використання

      Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 30 хвилин.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8 м
        Час нагрівання
        30 сек.
        Тип нагрівача
        Високоефективний нагрівач
        Максимальна температура
        230  °C
        Розмір пластини
        25x105 мм
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        Через 30 хвилин
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії у всіх країнах світу

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          • після 2 років імітованого використання для розпрямлення волосся за температури 200 °С типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків
          • * температура волосся та випробування на користувачах порівняно з HP8344

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