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  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
  • Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

Більше не доступний

StraightCareСтайлер для волосся SplitStop

BHS675/00

4.8
| (163) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб
Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками!
Переглянути всі переваги

До 95% волосся з цілими кінчиками*

Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

  • з технологією SplitStop

  • для запобігання січенню кінчиків

  • Функція іонізації

  • Із кератином

Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

Наша таємниця максимального запобігання появі посічених кінчиків полягає у новій технології SplitStop. Саме унікальне поєднання сенсора UniTemp і наших гладеньких керамічних пластин зберігає здоровий вигляд Вашого волосся. Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, а наші пластини для укладки волосся гарантують мінімальне тертя для найкращого захисту від січення кінчиків.

Сенсор UniTemp для гарно вкладеного волосся за меншої температури

Сенсор UniTemp для гарно вкладеного волосся за меншої температури

Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, гарантуючи більш сталу температуру укладки для кращої ефективності: досягайте тих самих результатів за нижчої на 20 °C температури**. Створюйте ідеальну зачіску зі здоровими пружними кінчиками.

Наявність кератину для кращого догляду

Наявність кератину для кращого догляду

Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

163

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

2

06/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Дуже задоволена!!!!

Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.

Плюси

Качество сборки, удобство использования

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

22/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Чудовий стайлер!

Зручний тримач, екранчик який показує температуру нагріву, швидкий нагрів!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

07/12/2021

Україна

Україна

Перевірений покупець

Отлично работает

Все отлично. Качественные материалы , быстро нагревается

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер

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      Примітки

      1. після 2 років імітованого використання для розпрямлення волосся за температури 200 °С типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків

      2. температура волосся та випробування на користувачах порівняно з HP8344