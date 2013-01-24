Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги
Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Vivid Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop Ви можете насолоджуватися чудово вкладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги
Наша таємниця максимального запобігання появі посічених кінчиків полягає у новій технології SplitStop. Саме унікальне поєднання сенсора UniTemp і наших гладеньких керамічних пластин зберігає здоровий вигляд Вашого волосся. Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, а наші пластини для укладки волосся гарантують мінімальне тертя для найкращого захисту від січення кінчиків.
Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, гарантуючи більш сталу температуру укладки для кращої ефективності: досягайте тих самих результатів за нижчої на 20 °C температури**. Створюйте ідеальну зачіску зі здоровими пружними кінчиками.
Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском.
Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.
Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки гладенькому ковзанню.
Цифровий дисплей із 11 налаштуваннями температури аж до 230 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним. Його можна безпечно тримати під час завивки для створення прекрасних локонів, хвиль та "живих" зачісок.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 30 секунд.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 1,8 м.
Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 30 хвилин.
Технічні характеристики
Характеристики
Технології для догляду
Обслуговування