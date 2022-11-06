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Більше не доступний
з технологією SplitStop
для запобігання січенню кінчиків
Функція іонізації
Із кератином
Наша таємниця максимального запобігання появі посічених кінчиків полягає у новій технології SplitStop. Саме унікальне поєднання сенсора UniTemp і наших гладеньких керамічних пластин зберігає здоровий вигляд Вашого волосся. Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, а наші пластини для укладки волосся гарантують мінімальне тертя для найкращого захисту від січення кінчиків.
Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, гарантуючи більш сталу температуру укладки для кращої ефективності: досягайте тих самих результатів за нижчої на 20 °C температури**. Створюйте ідеальну зачіску зі здоровими пружними кінчиками.
Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.
4.8
з 5
163
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
Оленка98
06/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Дуже задоволена!!!!
Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.
Плюси
Качество сборки, удобство использования
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
22/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Чудовий стайлер!
Зручний тримач, екранчик який показує температуру нагріву, швидкий нагрів!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Not_mrz
07/12/2021
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отлично работает
Все отлично. Качественные материалы , быстро нагревается
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про StraightCare BHS674/00 Стайлер
після 2 років імітованого використання для розпрямлення волосся за температури 200 °С типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків
температура волосся та випробування на користувачах порівняно з HP8344