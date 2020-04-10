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  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

StraightCareСтайлер Sublime Ends

BHS677/00

5

| (71) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ваши локоны в центре внимания

Высококачественный стайлер Sublime ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop и "плавающим" пластинам вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками!

Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

На 95 % меньше секущихся кончиков*

Ваши локоны в центре внимания

  • с технологией SplitStop

  • для предотвращения секущихся кончиков

  • В 2 раза более эффективная ионизация

  • Кератиновое покрытие

Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и усовершенствованных "плавающих" пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.

Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.

Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

71

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

10/04/2020

Україна

Україна

идеально выпрямляет

классная модель за свои деньги.идеально выпрямляет мои волосы ,нравится что пластины длинные и широкие(за счет этого меньше времени трачу на укладку)а благодаря ионизации волосы не электризуются)очень удобно держать в руке.довольна им на 100%

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Дата пользования 2019-04-10

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Дата пользования 2019-04-10

23/10/2017

Україна

Україна

Удобно и просто в использованиии

Подарил жене на день рождения! Очень довольна, удобна в использовании. Позволяют выполнить укладку быстрее и проще. Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 20-30 секунд после включения.

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

06/11/2022

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже задоволена!!!!

Philips давно моя любимая марка мелкой бытовой техники. Утюжок очень хороший. Покрытие пластин качественное. Нигде ничего не скрипит и не болтается. Длина шнура оптимальна. Экранчик конечно тускловат, но разглядеть можно. Волосы ниже лопаток укладываю за полчаса.

Плюсы

Качество сборки, удобство использования

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Дата пользования 2022-07-06

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про StraightCare BHS674/00 Стайлер

Дата пользования 2022-07-06

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  • • Скидка -10% за подписку
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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

  1. воссоздание условий выпрямления здоровых волос (без секущихся кончиков) среднестатистической жительницы Европы при температуре 200 °C в течение 2 лет

  2. исследование температуры укладки волос и тесты с участием покупателей, по сравнению с моделью HP8344