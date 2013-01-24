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StraightCare

Стайлер Sublime Ends

BHS677/00
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Загальна оцінка / 5
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    StraightCare Стайлер Sublime Ends

    BHS677/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

    Стайлер Premium Sublime Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop і плаваючим пластинам Ви можете насолоджуватися чудово укладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги

    StraightCare Стайлер Sublime Ends

    Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

    Стайлер Premium Sublime Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop і плаваючим пластинам Ви можете насолоджуватися чудово укладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги

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      Хай Ваше волосся буде в центрі уваги

      До 95% волосся з цілими кінчиками*

      • з технологією SplitStop
      • для запобігання січенню кінчиків
      • Удвічі потужніша функція іонізації
      • Із кератином
      Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

      Технологія SplitStop для цілковитого запобігання появі посічених кінчиків

      Наша таємниця максимального запобігання появі посічених кінчиків полягає у новій технології SplitStop. Саме унікальне поєднання сенсора UniTemp і наших вдосконалених керамічних пластин зберігає здоровий вигляд Вашого волосся. Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, а наші пластини для укладки волосся гарантують мінімальне тертя для найкращого захисту від січення кінчиків.

      Сенсор UniTemp для гарно вкладеного волосся за меншої температури

      Сенсор UniTemp для гарно вкладеного волосся за меншої температури

      Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, гарантуючи більш сталу температуру укладки для кращої ефективності: досягайте тих самих результатів за нижчої на 20 °C температури**. Створюйте ідеальну зачіску зі здоровими пружними кінчиками.

      Наявність кератину для кращого догляду

      Наявність кератину для кращого догляду

      Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.

      Удвічі потужніша функція іонізації для яскравого блиску

      Удвічі потужніша функція іонізації для яскравого блиску

      Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском. Удвічі потужнішу іонізацію забезпечує вдосконалений іонізатор, який генерує вдвічі більше іонів порівняно зі стандартним іонізатором, забезпечуючи обробку кожного пасма волосся з усіх кутів.

      Плаваючі пластини для лагідної укладки

      Плаваючі пластини для лагідної укладки

      Вдосконалені керамічні плаваючі пластини зміщуються для налаштування тиску на волосся. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і зменшує ймовірність появи посічених кінчиків.

      Жаростійкий ковпак для безпечного негайного зберігання

      Жаростійкий ковпак для безпечного негайного зберігання

      Спеціальний м’який теплозахисний ковпак має кілька переваг, найважливішою з яких є те, що його виготовлено із силіконової гуми, жаростійкого матеріалу. Після використання встановіть ковпак на щипці для розпрямлення волосся для безпечного миттєвого зберігання. Він також захищатиме розпрямлюючі пластини від подряпин і блокуватиме щипці для розпрямлення волосся під час зберігання.

      Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

      Надзвичайно довгі пластини (105 мм) для швидкого і легкого розпрямлення

      Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.

      Покращена кераміка для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

      Покращена кераміка для гладенького ковзання та запобігання пошкодженню

      Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки надзвичайно гладенькому ковзанню.

      14 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      14 цифрових налаштувань температури для цілковитого контролю

      Цифровий дисплей із 14 налаштуваннями температури аж до 230 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.

      Холодний носик для легкого створення локонів та хвильок

      Холодний носик для легкого створення локонів та хвильок

      Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним. Його можна безпечно тримати під час завивки для створення прекрасних локонів, хвиль та "живих" зачісок.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 15 сек.

      Швидке нагрівання, готовність до використання через 15 сек.

      Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 15 секунд.

      Автовимкнення для безпечного використання

      Автовимкнення для безпечного використання

      Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 30 хвилин.

      2-м шнур живлення

      2-м шнур живлення

      Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 2 м.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Довжина шнура
        1,8 м
        Час нагрівання
        15 сек.
        Тип нагрівача
        Високоефективний нагрівач
        Максимальна температура
        230  °C
        Розмір пластини
        25x105 мм
        Напруга
        110–240  В

      • Характеристики

        Автоматичне вимкнення
        Через 30 хвилин
        Керамічне покриття
        Так
        Петля для підвішування
        Так
        Гнучкий шнур
        Так

      • Технології для догляду

        Функція іонізації
        Так

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії у всіх країнах світу

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          • після 2 років імітованого використання для розпрямлення волосся за температури 200 °С типовою мешканкою Європи, волосся без посічених кінчиків
          • * температура волосся та випробування на користувачах порівняно з HP8344

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