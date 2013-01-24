Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Premium Sublime Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop і плаваючим пластинам Ви можете насолоджуватися чудово укладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Хай Ваше волосся буде в центрі уваги
Стайлер Premium Sublime Ends – це наш перший стайлер, створений для захисту тендітних кінчиків Вашого волосся. Завдяки нашій головній технології SplitStop і плаваючим пластинам Ви можете насолоджуватися чудово укладеним волоссям із здоровими на вигляд кінчиками! Переглянути усі переваги
Наша таємниця максимального запобігання появі посічених кінчиків полягає у новій технології SplitStop. Саме унікальне поєднання сенсора UniTemp і наших вдосконалених керамічних пластин зберігає здоровий вигляд Вашого волосся. Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, а наші пластини для укладки волосся гарантують мінімальне тертя для найкращого захисту від січення кінчиків.
Сенсор UniTemp захищає Ваше волосся від впливу зайвої високої температури, гарантуючи більш сталу температуру укладки для кращої ефективності: досягайте тих самих результатів за нижчої на 20 °C температури**. Створюйте ідеальну зачіску зі здоровими пружними кінчиками.
Кератин – це важливий компонент волосся, який робить його міцним, здоровим та гарним. Кераміка збагачена кератином для ще кращого догляду за волоссям.
Негативно заряджені іони запобігають сплутуванню, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, слухняне волосся з яскравим блиском. Удвічі потужнішу іонізацію забезпечує вдосконалений іонізатор, який генерує вдвічі більше іонів порівняно зі стандартним іонізатором, забезпечуючи обробку кожного пасма волосся з усіх кутів.
Вдосконалені керамічні плаваючі пластини зміщуються для налаштування тиску на волосся. Це захищає волосяний стрижень від пошкодження і зменшує ймовірність появи посічених кінчиків.
Спеціальний м’який теплозахисний ковпак має кілька переваг, найважливішою з яких є те, що його виготовлено із силіконової гуми, жаростійкого матеріалу. Після використання встановіть ковпак на щипці для розпрямлення волосся для безпечного миттєвого зберігання. Він також захищатиме розпрямлюючі пластини від подряпин і блокуватиме щипці для розпрямлення волосся під час зберігання.
Розпрямлюючі пластини мають професійну довжину 105 мм, що забезпечує швидке та легше розпрямлення.
Гладенькі пластини з керамічним покриттям запобігають пошкодженню волосся під час укладки завдяки надзвичайно гладенькому ковзанню.
Цифровий дисплей із 14 налаштуваннями температури аж до 230 °C забезпечує повний контроль для налаштування температури відповідно до типу волосся і запобігання пошкодженню.
Носик стайлера виготовлено зі спеціального теплоізоляційного матеріалу, щоб він був холодним. Його можна безпечно тримати під час завивки для створення прекрасних локонів, хвиль та "живих" зачісок.
Стайлер швидко нагрівається і готовий до використання через 15 секунд.
Цей стайлер оснащено функцією автоматичного вимкнення. Цю функцію створено для цілковитого спокою. Якщо пристрій залишити увімкненим, він вимкнеться автоматично через 30 хвилин.
Зручне використання завдяки шнуру живлення довжиною 2 м.
Технічні характеристики
Характеристики
Технології для догляду
Обслуговування