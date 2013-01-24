Жаростійкий ковпак для безпечного негайного зберігання

Спеціальний м’який теплозахисний ковпак має кілька переваг, найважливішою з яких є те, що його виготовлено із силіконової гуми, жаростійкого матеріалу. Після використання встановіть ковпак на щипці для розпрямлення волосся для безпечного миттєвого зберігання. Він також захищатиме розпрямлюючі пластини від подряпин і блокуватиме щипці для розпрямлення волосся під час зберігання.