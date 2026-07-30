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  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
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  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
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  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски

Больше не доступен

Satinelle AdvancedЭпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE610/00

1 награда

Надежно захватывает даже тонкие волоски
Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 1 аксессуар.
Посмотреть все преимущества

Плавное скольжение по коже и качественный результат надолго

Надежно захватывает даже тонкие волоски

  • Для ухода за ногами, телом и лицом

  • 1 аксессуар

  • Работает от аккумуляторов

  • Дизайн S-образной формы

Дизайн S-образной формы для удобного перемещения по любым участкам тела

Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378

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