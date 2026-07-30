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Больше не доступен
BRE610/00
Для ухода за ногами, телом и лицом
1 аксессуар
Работает от аккумуляторов
Дизайн S-образной формы
Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.
Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
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