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  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
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  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски
  • Надежно захватывает даже тонкие волоски

Больше не доступен

Satinelle AdvancedЭпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE630/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Надежно захватывает даже тонкие волоски
Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 5 аксессуаров — ваше индивидуальное решение для ухода за телом.
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Плавное скольжение по коже и качественный результат надолго

Надежно захватывает даже тонкие волоски

  • Для ухода за ногами, телом и лицом

  • 5 насадок

  • Работает от аккумуляторов

  • Дизайн S-образной формы

Дизайн S-образной формы для удобного перемещения по любым участкам тела

Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая головка

Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612378

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

29/11/2017

Україна

Україна

Безпровідний режим - дуже-дуже зручно

Рекомендую! Ціна-якість. Подразнення майже нема. Я задоволена повністю.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

27/08/2017

Україна

Україна

отличный эпилятор для сухой и влажной эпиляции

Эпилятор имеет много разных насадок-аксессуаров, щетку для очистки, удобный мешочек для хранения и транспортировки. Эпилятор беспроводной, есть база для зарядки, заряженного аккумулятора хватает надолго, очень удобно ложиться в руку благодаря дизайну, имеет подсветку и 2 скорости. Это мой первый эпилятор, сначала было страшно, а с раза 3 привыкла)) Волоски удаляет неплохо, иногда не с первого раза, но если второй раз пройтись, то благодаря подсветке все станет чистенько)) Подмышки тоже хорошо эпилирует

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

21/02/2018

Україна

Україна

дуже класний епілятор

брав епілятор на празник дружині до дня святого валентина. до цього в неї був епілятор браун, який прослужив більше 10 років. дружина дуже задоволена результатом після процедури.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання

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