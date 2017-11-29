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Больше не доступен
Для ухода за ногами, телом и лицом
5 насадок
Работает от аккумуляторов
Дизайн S-образной формы
Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.
Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Награды
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ivanka
29/11/2017
Україна
Безпровідний режим - дуже-дуже зручно
Рекомендую! Ціна-якість. Подразнення майже нема. Я задоволена повністю.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Ирина
27/08/2017
Україна
отличный эпилятор для сухой и влажной эпиляции
Эпилятор имеет много разных насадок-аксессуаров, щетку для очистки, удобный мешочек для хранения и транспортировки. Эпилятор беспроводной, есть база для зарядки, заряженного аккумулятора хватает надолго, очень удобно ложиться в руку благодаря дизайну, имеет подсветку и 2 скорости. Это мой первый эпилятор, сначала было страшно, а с раза 3 привыкла)) Волоски удаляет неплохо, иногда не с первого раза, но если второй раз пройтись, то благодаря подсветке все станет чистенько)) Подмышки тоже хорошо эпилирует
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции
anatol
21/02/2018
Україна
дуже класний епілятор
брав епілятор на празник дружині до дня святого валентина. до цього в неї був епілятор браун, який прослужив більше 10 років. дружина дуже задоволена результатом після процедури.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Satinelle Advanced BRE630/00 Епілятор для вологого та сухого використання