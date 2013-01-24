Простое решение для удаления волос надолго
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое решение для удаления волос надолго
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Простое решение для удаления волос надолго
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое решение для удаления волос надолго
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.
Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.
Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы
Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор НЕ подходит для темной кожи.
С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.
Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик в целях безопасности определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.
Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.
Philips Lumea Essential определяет оттенок кожи и дает рекомендации по выбору подходящей настройки интенсивности вспышки
Большое окошко разработано специально для быстрой обработки и улучшенной видимости*
Бережный уход за кожей.
Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.
Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.
В комплект с Philips Lumea Essential входит чехол для удобного хранения.
Technical specifications
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