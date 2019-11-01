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  • Простое решение для удаления волос надолго
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  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
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  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго
  • Простое решение для удаления волос надолго

Больше не доступен

Lumea EssentialФотоэпилятор IPL для удаления волос

BRI863/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Простое решение для удаления волос надолго
Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.
Посмотреть все преимущества

Простое решение для удаления волос надолго

  • Для лица и тела

  • Обработка голеней занимает 10 минут

  • &lt;gt/> 200 000 вспышек, чехол

  • С датчиком SmartSkin

Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.

Гладкая кожа каждый день

Гладкая кожа каждый день

Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

Эффективная эпиляция без усилий

Эффективная эпиляция без усилий

Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-612375

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/11/2019

Україна

Україна

Ефективно видаляє небажане волосся

Давно хотіла придбати фотоепілятор, зупинила свій вибір саме на philips, тому що прочитала багато хороших відгуків саме про цей бренд. Важко було вибрати з поміж широкого модельного ряду фотоепіляторів цього виробника,проте коли з‘явилась акція на модель bri858/00 вирішила купити саме її. Даний фотоепілятор виявився для мене ефективним. Вже після 3 сеансу епіляції небажаного волосся стало набагато менше. Користуюся вже понад 2 місяці, за цей час зникло 90% волосся на ногах, пахвах і зоні бікіні. Епіляцію проводжу на максимальній 5 потужності. Болісних відчуттів немає. Хоча дана модель і найдешевша, проте на якість прибору це не впливає. Дуже вдячна philips за якісний фотоепілятор за невелику вартість. Рекомендую до покупки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Essential BRI858/00 IPL - Hair removal device

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Lumea Essential BRI858/00 IPL - Hair removal device

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      Примечания

      1. по сравнению с SC1981, SC1982, SC1983 и SC1984