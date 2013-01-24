Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.