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Для лица и тела
Обработка голеней занимает 10 минут
<gt/> 200 000 вспышек, чехол
С датчиком SmartSkin
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.
Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.
Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Miroslava
01/11/2019
Україна
Ефективно видаляє небажане волосся
Давно хотіла придбати фотоепілятор, зупинила свій вибір саме на philips, тому що прочитала багато хороших відгуків саме про цей бренд. Важко було вибрати з поміж широкого модельного ряду фотоепіляторів цього виробника,проте коли з‘явилась акція на модель bri858/00 вирішила купити саме її. Даний фотоепілятор виявився для мене ефективним. Вже після 3 сеансу епіляції небажаного волосся стало набагато менше. Користуюся вже понад 2 місяці, за цей час зникло 90% волосся на ногах, пахвах і зоні бікіні. Епіляцію проводжу на максимальній 5 потужності. Болісних відчуттів немає. Хоча дана модель і найдешевша, проте на якість прибору це не впливає. Дуже вдячна philips за якісний фотоепілятор за невелику вартість. Рекомендую до покупки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea Essential BRI858/00 IPL - Hair removal device
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Lumea Essential BRI858/00 IPL - Hair removal device
по сравнению с SC1981, SC1982, SC1983 и SC1984