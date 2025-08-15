Ключевые слова для поиска

    • Быстрое и точное подравнивание Быстрое и точное подравнивание Быстрое и точное подравнивание

      Beard Trimmer 3000 Series Уход за бородой с лезвиями со скругленными кончиками

      BT3617/15

      Быстрое и точное подравнивание

      Скорость и комфорт всегда. Наши скругленные кончики обеспечат бережное подравнивание, а самозатачивающиеся лезвия помогут сбривать волоски одним движением. 20 установок длины позволят получить желаемый образ.

      Beard Trimmer 3000 Series Уход за бородой с лезвиями со скругленными кончиками

      Beard Trimmer 3000 Series
      Beard Trimmer 3000 Series

      Уход за бородой с лезвиями со скругленными кончиками

      Быстрое и точное подравнивание

      Для равномерного результата без раздражения

      • Лезвия со скругленными кончиками
      • 20 установок длины
      • Шаг насадки 0,5 мм
      • 100%-ая водонепроницаемость
      • Время работы до 60 минут
      Для комфортного и эффективного ухода за собой

      Для комфортного и эффективного ухода за собой

      Самозатачивающиеся лезвия со скругленными кончиками оказывают бережное воздействие на кожу, обеспечивая комфорт во время подравнивания. Они остаются такими же острыми, как и в первый день, и не требуют смазывания. Кроме того, нержавеющие лезвия легко чистить.

      Точность для создания бороды вашей мечты

      Точность для создания бороды вашей мечты

      Регулятор триммера позволяет выбрать одну из 20 доступных установок длины с шагом 0,5 мм, чтобы вы могли оформить свою бороду именно так, как хотите.

      Эффективное и точное подравнивание для вашего идеального образа

      Эффективное и точное подравнивание для вашего идеального образа

      Усовершенствованный гребень Lift & Trim приподнимает прилегающие волоски к лезвиям для аккуратного и эффективного подравнивания во время каждого прохода.

      Простая очистка для еще более удобного использования

      Простая очистка для еще более удобного использования

      Этот триммер — 100 % моющийся прибор, поэтому вы можете просто сполоснуть его под струей воды. Теперь уход за собой станет еще проще.

      Дополнительный комфорт и контроль движений во время подравнивания

      Дополнительный комфорт и контроль движений во время подравнивания

      Благодаря эргономичной ручке с элементом Fine Line 360° прибор удобно держать и использовать, наслаждаясь комфортом и контролем движений, необходимыми для создания идеального образа.

      Стабильно высокая эффективность от начала и до конца

      Стабильно высокая эффективность от начала и до конца

      Наш долговечный литиевый аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы для эффективной стрижки без перерывов.

      Контроль за состоянием аккумулятора

      Контроль за состоянием аккумулятора

      Световой индикатор показывает состояние аккумулятора и сообщает о завершении зарядки. Благодаря ему вы всегда сможете заряжать устройство вовремя, чтобы не ждать перед следующим бритьем.

      • Аксессуары

        Комфорт
        • USB-A (без адаптера в комплекте)
        • Щеточка для чистки

      • Мощность

        Зарядка
        • 4 часа
        • Зарядка USB-A (5 В⎓ / ≥1 А)
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        60 мин
        Индикатор заряда аккумулятора
        Индикатор зарядки
        Использование
        Беспроводной

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн
        Отделка
        Темный сланец

      • Обслуживание

        Гарантия
        До 5 лет*

      • Удобство использования

        Не нуждается в обслуживании
        Лезвия не требуют смазки
        Класс защиты от влаги
        Сухое и влажное бритье

      • Краткое описание

        Участок тела
        Борода
        Инструменты и аксессуары
        2
        Установки длины
        0,5–10 мм
        Шаг насадки
        20
        Решение
        Подравнивание

      • Насадки для стайлинга

        Лезвие триммера
        Самозатачивающиеся лезвия

      • Гребни

        Борода
        Короткие волосы 0,5–10 мм

