BT3617/15
Быстрое и точное подравнивание
Скорость и комфорт всегда. Наши скругленные кончики обеспечат бережное подравнивание, а самозатачивающиеся лезвия помогут сбривать волоски одним движением. 20 установок длины позволят получить желаемый образ.Узнать обо всех преимуществах
Уход за бородой с лезвиями со скругленными кончиками
Самозатачивающиеся лезвия со скругленными кончиками оказывают бережное воздействие на кожу, обеспечивая комфорт во время подравнивания. Они остаются такими же острыми, как и в первый день, и не требуют смазывания. Кроме того, нержавеющие лезвия легко чистить.
Регулятор триммера позволяет выбрать одну из 20 доступных установок длины с шагом 0,5 мм, чтобы вы могли оформить свою бороду именно так, как хотите.
Усовершенствованный гребень Lift & Trim приподнимает прилегающие волоски к лезвиям для аккуратного и эффективного подравнивания во время каждого прохода.
Этот триммер — 100 % моющийся прибор, поэтому вы можете просто сполоснуть его под струей воды. Теперь уход за собой станет еще проще.
Благодаря эргономичной ручке с элементом Fine Line 360° прибор удобно держать и использовать, наслаждаясь комфортом и контролем движений, необходимыми для создания идеального образа.
Наш долговечный литиевый аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы для эффективной стрижки без перерывов.
Световой индикатор показывает состояние аккумулятора и сообщает о завершении зарядки. Благодаря ему вы всегда сможете заряжать устройство вовремя, чтобы не ждать перед следующим бритьем.
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Краткое описание
Насадки для стайлинга
Гребни
