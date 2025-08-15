Умови пошуку

    Швидке та точне підстригання бороди

      Тример для бороди Philips серії 3000

      BT3617/15

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Швидке та точне підстригання бороди

      Швидкість і комфорт щоразу. Заокруглені кінці забезпечують делікатне гоління, а леза, які самі заточуються, пришвидшують гоління, запобігаючи повторним проходам. Крім того, 20 налаштувань довжини дають змогу отримати саме ту точність, якої ви бажаєте.

      

      Тример для бороди Philips серії 3000

      Тример для бороди Philips
      Тример для бороди Philips

      серії 3000

      Отримайте додаткову гарантію до 3 років


      Зареєструйте ваш тример в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте від 1 до 3 додаткових років гарантії.

      Дізнатись більше

      Швидке та точне підстригання бороди

      Для рівномірних і делікатних результатів

      • Заокруглені леза забезпечують делікатне підстригання
      • Завдяки 20 налаштуванням довжини ви отримаєте саме ту точність, яку бажаєте.
      • Кроки регулювання довжини з точністю до 0,5 мм
      • Самозагострювальні леза забезпечують завжди бездоганний результат
      • Просте очищення
      Самозагострювальні леза

      Самозагострювальні леза

      Леза, що самі заточуються, розроблені із закругленими кінчиками для дбайливого контакту зі шкірою, забезпечуючи комфортне підстригання. Вони залишаються такими ж гострими, як і першого дня, без потреби в змащуванні. Леза не піддаються корозії та легко очищуються.

      20 фіксованих налаштувань довжини

      20 фіксованих налаштувань довжини

      Коліщатко точного регулювання має 20 налаштувань довжини з кроком 0,5 мм, тож ви можете підстригати бороду відповідно до ваших побажань.

      Рівномірне підстригання з гребінцем Lift & Trim

      Рівномірне підстригання з гребінцем Lift & Trim

      Модернізований гребінець Lift & Trim піднімає волоски бороди, щоб лезо ефективного та рівномірного підстригало їх за один прохід.

      Водонепроникність

      Водонепроникність

      Оскільки тример повністю водонепроникний, його можна просто промити під струменем води — це значно спрощує догляд за ним.

      Ергономічна ручка

      Ергономічна ручка

      Наша ергономічна ручка з 360-градусним покриттям Fine Line дозволяє легко тримати та використовувати пристрій, забезпечуючи вам комфорт і контроль, необхідні для бездоганного вигляду.

      До 60 хвилин автономної роботи

      До 60 хвилин автономної роботи

      Наша надійна літієва батарея забезпечує до 60 хвилин потужного безперервного підстригання.

      Індикатор заряду батареї

      Індикатор заряду батареї

      Світловий індикатор надає вичерпну інформацію про стан батареї та її повний заряд. Тож ви завжди готові до наступної процедури.

      • Аксесуари

        Зручність
        • USB-A (без адаптера)
        • Щітка для очищення

      • Потужність

        Час роботи
        60
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Заряджання
        • 4 години
        • Зарядка USB-A (5 В⎓ / ≥1 А)
        Стан батареї
        Індикатор зарядження
        Використання
        Акумуляторний

      • Конструкція

        Завершальні штрихи
        Синювато-сірий
        Ручка
        Ергономічна ручка

      • Обслуговування

        Гарантія
        До 5 років*

      • Простота у користуванні

        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування лез.
        Водонепроникність
        Сухе та вологе використання

      • Підсумок

        Ділянка тіла
        Борода
        Інструменти й аксесуари
        2
        Налаштування довжини
        0,5–10 мм
        Точні кроки
        20
        Вирішення
        Підрівнювання

      • Інструменти для моделювання

        Леза тримера
        Леза, які самі заточуються

      • Гребінці

        Борода
        Короткий 0,5–10 мм

      • * За умови реєстрації продукту на MyPhilips на сайті Philips.ua протягом 90 днів з дня покупки. Детальні умови на Philips.ua

