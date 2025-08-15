Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
BT3617/15
Швидке та точне підстригання бороди
Швидкість і комфорт щоразу. Заокруглені кінці забезпечують делікатне гоління, а леза, які самі заточуються, пришвидшують гоління, запобігаючи повторним проходам. Крім того, 20 налаштувань довжини дають змогу отримати саме ту точність, якої ви бажаєте.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
серії 3000
усього
recurring payment
Леза, що самі заточуються, розроблені із закругленими кінчиками для дбайливого контакту зі шкірою, забезпечуючи комфортне підстригання. Вони залишаються такими ж гострими, як і першого дня, без потреби в змащуванні. Леза не піддаються корозії та легко очищуються.
Коліщатко точного регулювання має 20 налаштувань довжини з кроком 0,5 мм, тож ви можете підстригати бороду відповідно до ваших побажань.
Модернізований гребінець Lift & Trim піднімає волоски бороди, щоб лезо ефективного та рівномірного підстригало їх за один прохід.
Оскільки тример повністю водонепроникний, його можна просто промити під струменем води — це значно спрощує догляд за ним.
Наша ергономічна ручка з 360-градусним покриттям Fine Line дозволяє легко тримати та використовувати пристрій, забезпечуючи вам комфорт і контроль, необхідні для бездоганного вигляду.
Наша надійна літієва батарея забезпечує до 60 хвилин потужного безперервного підстригання.
Світловий індикатор надає вичерпну інформацію про стан батареї та її повний заряд. Тож ви завжди готові до наступної процедури.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Простота у користуванні
Підсумок
Інструменти для моделювання
Гребінці
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.