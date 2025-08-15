Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
BT5780/15
Максимальная точность, минимум усилий
Превосходная точность без лишних усилий. Самозатачивающиеся металлические лезвия и инновационный отсек для сбора волос обеспечат стабильный результат и удобство во время и после процедур. А технология BeardSense увеличит мощность прибора, когда это необходимо.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Уход за бородой с отсеком для сбора волос
итого
recurring payment
Самозатачивающиеся металлические лезвия отличаются повышенной прочностью и обеспечивают максимальную точность подравнивания, оставаясь такими же острыми, как и в первый день, и не требуя смазывания. Кроме того, нержавеющие лезвия легко чистить.
Регулятор триммера позволяет выбрать одну из 40 доступных установок длины с шагом 0,2 мм, чтобы вы могли оформить свою бороду именно так, как хотите.
Наш инновационный отсек для сбора волос захватывает до 80 % сбритых волосков* — больше никакого беспорядка во время ухода за собой.
Благодаря технологии BeardSense триммер сканирует густоту вашей бороды 125 раз в секунду, увеличивая мощность на соответствующих участках и обеспечивая оптимальные результаты.
Усовершенствованный гребень Lift & Trim приподнимает прилегающие волоски к лезвиям для аккуратного и эффективного подравнивания во время каждого прохода.
Этот триммер — 100 % моющийся прибор, поэтому вы можете просто сполоснуть его под струей воды. Теперь уход за собой станет еще проще.
Благодаря эргономичной ручке с элементом Fine Line 360° прибор удобно держать и использовать, наслаждаясь комфортом и контролем движений, необходимыми для создания идеального образа.
Подставка обеспечивает удобную зарядку и хранение устройства — теперь оно всегда будет готово к следующему использованию.
Наш долговечный литиевый аккумулятор обеспечивает до 100 минут работы с быстрой 5-минутной зарядкой** для эффективной стрижки без перерывов.
Световой индикатор показывает состояние аккумулятора и сообщает о завершении зарядки. Благодаря ему вы всегда сможете заряжать устройство вовремя, чтобы не ждать перед следующим бритьем.
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Удобство использования
Краткое описание
Насадки для стайлинга
Гребни
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.