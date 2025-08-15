Умови пошуку
BT5780/15
Максимальна точність з мінімальними зусиллями
Абсолютна точність без жодних зусиль. Завдяки металевим лезам, які самі заточуються, та інноваційному збирачу волосся наш тример спрощує та пришвидшує процес догляду для чоловіків. Крім того, технологія BeardSense збільшує потужність саме тоді, коли це потрібно.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Металеві леза, що самі заточуються, розроблені із закругленими кінчиками для дбайливого контакту зі шкірою, забезпечуючи комфортне підстригання. Вони залишаються такими ж гострими, як і першого дня, без потреби в змащуванні. Леза не піддаються корозії та легко очищуються.
Коліщатко точного регулювання має 40 налаштувань довжини з кроком 0,2 мм, тож ви можете підстригати бороду відповідно до ваших побажань.
Наш інноваційний колектор для волосся ефективно збирає до 80% підстриженого волосся*, що зменшує клопоти під час стрижки.
Завдяки технології BeardSense наш тример сканує густоту вашої бороди 125 разів на секунду, щоб збільшити потужність у густіших ділянках, забезпечуючи рівномірне підстригання бороди.
Модернізований гребінець Lift & Trim піднімає волоски бороди, щоб лезо ефективного та рівномірного підстригало їх за один прохід.
Оскільки тример повністю водонепроникний, його можна просто промити під струменем води — це значно спрощує догляд за ним.
Наша ергономічна ручка з 360-градусним покриттям Fine Line дозволяє легко тримати та використовувати пристрій, забезпечуючи вам комфорт і контроль, необхідні для бездоганного вигляду.
Підставка забезпечує зручне заряджання та зберігання вашого пристрою, щоб він завжди був готовий до використання.
Наш потужний літієвий акумулятор забезпечує до 100 хвилин роботи з можливістю швидкої 5-хвилинної зарядки** для якісного підстригання бороди без відволікання
Світловий індикатор надає вичерпну інформацію про стан батареї та її повний заряд. Тож ви завжди готові до наступної процедури.
Аксесуари
Потужність
Конструкція
Обслуговування
Простота у користуванні
Підсумок
Інструменти для моделювання
Гребінці
