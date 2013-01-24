  • Внимание! По техническим причинам: заказы, оформленные после 14:00 25 июня, будут отправлены c 5 июля 2021.

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Philips Saeco

    Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    CA6702/00
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе Качественная вода — для лучшего вкуса кофе Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
      -{discount-value}

      Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

      CA6702/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

      Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

      Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

      Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

      Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

      Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

      Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

      Цена магазина Philips

      Итого:

      Совместимые продукты

      Где найти номер модели изделия?

      Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

       

      Существует несколько способов узнать номер модели.
      Посмотрите на упаковке
      Посмотрите на наклейке внутри продукта
      Посмотрите на продукте
      Посмотрите в руководстве

        Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

        Чистая фильтрованная вода гарантирует насыщенность аромата

        • для кофемашин Saeco
        • Улучшает вкус кофе
        • Защищает от известкового налета
        • Менять каждые 2 месяца
        Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

        Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

        Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.

        Регулируемые настройки фильтра для воды

        Регулируемые настройки фильтра для воды

        Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.

        Более эффективный процесс приготовления

        Более эффективный процесс приготовления

        Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.

        Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

        Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

        Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-кофемашины и обеспечивает длительное наслаждение превосходным вкусом кофе.

        Менять каждые 2 месяца

        Менять каждые 2 месяца

        Для приготовления кофе с оптимальным вкусом и постоянной защиты вашей эспрессо-кофемашины необходимо регулярно менять картридж. Рекомендуемая частота замены картриджа — раз в два месяца.

        Защищает систему от накопления накипи

        Фильтр для воды INTENZA+ помогает защитить кофемашину от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат вашего кофе.

        Система Click & Go

        Этот картридж фильтра для воды легко устанавливается в резервуар и готов к использованию менее чем через полминуты.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          0,118 kg
          Количество
          1 картридж фильтра для воды
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          140 x 70 x 60 mm

        • Обслуживание

          Гарантия на 1 год
          Да

        • Упаковка

          Количество
          1 water filter cartridge

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips