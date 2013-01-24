Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
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Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах
Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе. Узнать обо всех преимуществах
Картридж фильтра для воды Brita Intenza+
Цена магазина Philips
Итого:
Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.
Существует несколько способов узнать номер модели.
Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.
Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.
Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.
Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-кофемашины и обеспечивает длительное наслаждение превосходным вкусом кофе.
Для приготовления кофе с оптимальным вкусом и постоянной защиты вашей эспрессо-кофемашины необходимо регулярно менять картридж. Рекомендуемая частота замены картриджа — раз в два месяца.
Фильтр для воды INTENZA+ помогает защитить кофемашину от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат вашего кофе.
Этот картридж фильтра для воды легко устанавливается в резервуар и готов к использованию менее чем через полминуты.
Вес и габариты
Обслуживание
Упаковка