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  • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
  • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
  • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
  • Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

Больше не доступен

Philips SaecoКартридж фильтра для воды Brita Intenza+

CA6702/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Качественная вода — для лучшего вкуса кофе
Инновационный картридж фильтра для воды BRITA INTENZA+ специально разработан для защиты вашей любимой эспрессо-кофемашины Philips Saeco от накипи. Он идеально фильтрует воду, усиливая аромат и безупречный вкус кофе.
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Чистая фильтрованная вода гарантирует насыщенность аромата

Качественная вода — для лучшего вкуса кофе

  • для кофемашин Saeco

  • Улучшает вкус кофе

  • Защищает от известкового налета

  • Менять каждые 2 месяца

Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.

Регулируемые настройки фильтра для воды

Регулируемые настройки фильтра для воды

Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.

Более эффективный процесс приготовления

Более эффективный процесс приготовления

Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

18/08/2017

Україна

Україна

Картридж фільтра для води -супер,рекомендую!

Saeco Картридж фільтра для води -дійсно покращує смак кави. Захищає від нальоту.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6702/00 Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про CA6702/00 Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

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