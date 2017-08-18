Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SM8780/00
SM6685/00
EP0820/00
SM6480/00
SM6585/00
EP1223/00
EP2224/40
EP4343/70
EP5447/90
EP2223/40
для кофемашин Saeco
Улучшает вкус кофе
Защищает от известкового налета
Менять каждые 2 месяца
Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.
Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.
Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Соломія
18/08/2017
Україна
Картридж фільтра для води -супер,рекомендую!
Saeco Картридж фільтра для води -дійсно покращує смак кави. Захищає від нальоту.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6702/00 Картридж фильтра для воды Brita Intenza+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про CA6702/00 Картридж фильтра для воды Brita Intenza+