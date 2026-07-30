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Больше не доступен
FC8031/00
1 выходной фильтр EPA12
s-filter® стандартного размера
Удерживает > 99,5 % пыли
Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.
Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.
Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.
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