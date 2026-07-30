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  • Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
  • Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

Больше не доступен

Выходной фильтр s-filter®

FC8031/00

Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год.
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Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли

Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

  • 1 выходной фильтр EPA12

  • s-filter® стандартного размера

  • Удерживает > 99,5 % пыли

s-filter® стандартного размера для простой замены

Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации

Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации

Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.

Технические характеристики

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