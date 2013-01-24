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    Выходной фильтр s-filter®

    FC8031/00
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    Общая оценка / 5
    • Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips
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      Выходной фильтр s-filter®

      FC8031/00
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

      Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год. Узнать обо всех преимуществах

      Выходной фильтр s-filter®

      Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

      Фильтр Philips EPA12 для пылесоса удерживает 99,5 % мелкой пыли, что гарантирует чистый воздух без пыли. Для оптимального результата заменяйте фильтр раз в год. Узнать обо всех преимуществах

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        Выходной фильтр s-filter®

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Оригинальный сменный фильтр EPA12 от Philips

        Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли

        • 1 выходной фильтр EPA12
        • s-filter® стандартного размера
        • Удерживает > 99,5 % пыли
        s-filter® стандартного размера для простой замены

        s-filter® стандартного размера для простой замены

        Стандартный выходной фильтр s-filter® широко представлен в продаже и легко узнаваем по логотипу. Подходит для разных моделей пылесосов Philips, а также Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

        Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации

        Выходной фильтр EPA12 для эффективной фильтрации

        Фильтр EPA12 удерживает более 99,5 % мелкой пыли, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте фильтр раз в год.

        Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

        Для оптимальной работы выполняйте замену раз в год

        Для оптимального качества работы и фильтрации рекомендуется менять фильтр раз в год.

        Фильтр нельзя мыть

        Фильтр нельзя мыть

        Фильтр нельзя мыть. Срок годности изделия составляет 1 год. По истечении этого периода изделие необходимо заменить. Очистка фильтра может привести к повреждениям.

        Технические характеристики

        • В комплекте:

          Выходной фильтр
          1

        • Подходит для

          Jewel
          FC9050 - FC9079
          Performer
          • FC9150 - FC9179
          • FC8680 – FC8682
          PerformerPro
          FC9180 - FC9199
          Performer Expert
          FC8720 - FC8729
          Performer Silent
          • FC8741 – FC8745
          • FC8779–FC8786
          Performer Ultimate
          • FC8921–FC8925
          • FC8941–FC8957
          SilentStar
          FC9300 - FC9319
          PowerPro
          FC8760–FC8770
          Marathon
          FC9200 – FC9225
          PowerPro Expert
          • FC9712 – FC9714
          • FC9720 – FC9725
          PowerPro Ultimate
          • FC9911 – FC9912
          • FC9919 – FC9934
          Marathon Ultimate
          • FC9911 – FC9912
          • FC9919–FC9924

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