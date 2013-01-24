Компактное хранение!
Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использовать мешок для пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактное хранение!
Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использовать мешок для пыли. Узнать обо всех преимуществах
Компактное хранение!
Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использовать мешок для пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Компактное хранение!
Благодаря очень компактному дизайну пылесос легок и удобен в хранении. Специальный контейнер предназначен для аккуратного хранения пылесоса и других чистящих принадлежностей после использования. Циклонный пылесборник избавляет от необходимости использовать мешок для пыли. Узнать обо всех преимуществах
Хранение в упаковке из пластифицированного картона позволяет продлить срок службы прибора. Внутри она снабжена картонной перегородкой, позволяющей хранить шланг отдельно от пылесоса, и картонным лотком для хранения насадок, трубок и дополнительных принадлежностей сверху пылесоса.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Высокое качество
Простота использования
Вес и габариты