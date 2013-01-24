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Пилосос без мішка для пилу

FC8256/01
Загальна оцінка / 5
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    Пилосос без мішка для пилу

    FC8256/01
    Загальна оцінка / 5

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Пилосос без мішка для пилу

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Пилосос без мішка для пилу

    Не показуйте нікому!

    Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги

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      Цю упаковку для зберігання аксесуарів виготовлено з пластифікованого картону з метою подовження терміну її використання. Всередині вона має картонну перегородку для зберігання шланга окремо від пилососа і картонний лоток для насадки, трубок та аксесуарів над пилососом.

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      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Малібу

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        1  л
        Фільтр відпрацьованого повітря
        Мікрофільтр AFS

      • Насадки та аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Щілинна насадка
        Зберігання аксесуарів
        У коробці для зберігання із пластифікованого картону
        Стандартна насадка
        Універсальна насадка

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        33  л/с
        Вхідна потужність (ІЕС)
        1200  Вт
        Вхідна потужність (макс.)
        1400  Вт
        Рівень шуму (Lc IEC)
        85  дБ
        Потужність всмоктування (макс.)
        200  Вт
        Залишковий тиск (макс.)
        27  кПа

      • Практичність

        Радіус дії
        9  м
        Ручка для перенесення
        Зверху та спереду
        Довжина шнура
        6  м
        З’єднання трубки
        Конічне
        Тип трубки
        Пластикова трубка з 3-х частин
        Тип коліщаток
        Пластик

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        3,7  кг

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