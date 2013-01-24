Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги
Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Не показуйте нікому!
Завдяки ультракомпактній конструкції цей пилосос легкий і його легко зберігати. Після використання пилосос та інші аксесуари для прибирання можна охайно зберігати в зручній коробці. Циклонічний контейнер заміняє мішки для пилу. Переглянути усі переваги
Цю упаковку для зберігання аксесуарів виготовлено з пластифікованого картону з метою подовження терміну її використання. Всередині вона має картонну перегородку для зберігання шланга окремо від пилососа і картонний лоток для насадки, трубок та аксесуарів над пилососом.
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Ефективність
Практичність
Вага та розміри