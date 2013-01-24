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    Gladiator

    Мешковый пылесос

    FC8440/01
    Общая оценка / 5
    • Высокая мощность всасывания Высокая мощность всасывания Высокая мощность всасывания
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      Gladiator Мешковый пылесос

      FC8440/01
      Общая оценка / 5

      Высокая мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Gladiator Мешковый пылесос

      Высокая мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

      Высокая мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Gladiator Мешковый пылесос

      Высокая мощность всасывания

      Этот пылесос мощностью 1800 Вт с пылесборником объемом 3 литра поставляется с установленной щелевой насадкой и дополнительной малой насадкой для легкой уборки в углах. Пылесос также оснащен микрофильтром, телескопическими трубками и резиновыми колесами. Узнать обо всех преимуществах

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        Gladiator

        Gladiator

        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Высокая мощность всасывания

        Все принадлежности под рукой

        • HomeCare
        Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

        Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания

        Мотор 1800 Вт обеспечивает высокую мощность всасывания и гарантирует отличные результаты уборки.

        s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

        s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли

        s-bag — это стандартный одноразовый мешок для сбора пыли, широко представленный в продаже и легко узнаваемый по его логотипу. Подходит для пылесосов с мешком для пыли Philips, Electrolux, AEG, Volta и Tornado.

        Мягкие прорезиненные колеса

        Мягкие прорезиненные колеса

        Пылесос с резиновыми колесами легко скользит по полу с твердым покрытием, не царапая его.

        Электронный регулятор силы всасывания

        Электронный регулятор силы всасывания на приборе позволяет выбрать подходящий уровень мощности в зависимости от типа очищаемой поверхности.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Светло-голубой

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Выходной фильтр
          Микрофильтр AFS

        • Насадки и принадлежности

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          Хранение принадлежностей
          Встроенное
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          37  л/с
          Входная мощность (IEC)
          1600  Вт
          Входная мощность (макс)
          1800  Вт
          Мощность всасывания (макс.)
          275  Вт
          Вакуум (макс)
          29  кПа

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина

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