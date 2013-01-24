Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая мощность всасывания за ваши деньги
Этот пылесос мощностью 1800 Вт обладает высокой силой всасывания — не менее 350 Вт! Модель поставляется с дополнительной насадкой для паркета и оснащена прорезиненными колесами, системой 5-уровневой фильтрации, кассетой Clean Comfort и удлиненным шнуром. Узнать обо всех преимуществах
Мотор пылесоса 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 350 Вт для идеальных результатов уборки.
Благодаря специальному запатентованному держателю мешка для пыли в этом пылесосе Philips при его утилизации контакт с пылью исключается.
Дизайн
Фильтрация
Насадки и принадлежности
Высокое качество
Простота использования