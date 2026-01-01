Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.