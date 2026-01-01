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Больше не доступен
FC8632/01
Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*
Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.
2000 Вт
PowerCyclone 4
Моющийся фильтр HEPA 10
Паркет
Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.
Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.
Отзывы
Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикорпоративное тестирование, январь 2013 г.