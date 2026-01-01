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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01

Больше не доступен

PowerPro ActiveБезмешковый пылесос

FC8632/01

Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*

Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли.

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С технологией PowerCyclone 4

Самая высокая мощность всасывания. Всегда.*

  • 2000 Вт

  • PowerCyclone 4

  • Моющийся фильтр HEPA 10

  • Паркет

Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

Мощный мотор 2000 Вт

Мощный мотор 2000 Вт

Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.

Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

Технические характеристики

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Примечания

  1. Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикорпоративное тестирование, январь 2013 г.