Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.