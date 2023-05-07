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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01

Більше не доступний

PowerPro ActiveПилосос без мішка для пилу

FC8632/01

4.9

| (11) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Завжди найвища потужність всмоктування*

Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу.

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Із технологією PowerCyclone 4

Завжди найвища потужність всмоктування*

  • 2000 Вт

  • PowerCyclone 4

  • Фільтр HEPA 10, який можна мити

  • Насадка для паркету

Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

Двигун потужністю 2000 Вт для високої ефективності

Двигун потужністю 2000 Вт для високої ефективності

Двигун 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт для ефективного прибирання.

Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.9

з 5

11

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
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1

07/05/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Znakomite parametry

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

01/08/2014

Polska

Polska

polecam ten odkurzacz

odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

09/07/2014

Polska

Polska

super doskonały

Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy

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Примітки

  1. Потужність всмоктування порівняно з Philips PowerPro Compact FC8470, власне тестування у січні 2013 р.