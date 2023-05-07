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Завжди найвища потужність всмоктування*
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу.
2000 Вт
PowerCyclone 4
Фільтр HEPA 10, який можна мити
Насадка для паркету
Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Двигун 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт для ефективного прибирання.
Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.
4.9
з 5
11
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Filrys
07/05/2023
Polska
Перевірений покупець
Znakomite parametry
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Monitor nadaje się do różnych zastosowań: dynamiczne gry, programy graficzne i biurowe.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
ewciaa323
01/08/2014
Polska
polecam ten odkurzacz
odkurzacz bezworkowy PowerPro Active zapewnia niesamowite efekty sprzątania dzięki technologii PowerCyclone 4. Zaawansowany pojemnik na kurz można łatwo opróżnić, a jego konstrukcja zapobiega tworzeniu się kłębów kurzu.Ergonomiczny uchwyt jest wygodny w użytkowaniu. Jego wyjątkowa długość sprawia, że można sięgać dalej i łatwo czyścić trudno dostępne miejsca.posiada również nasadke z miękkim włosiem która chroni przed zarysowaniami.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
kasis
09/07/2014
Polska
super doskonały
Produkt jest mały zwinny i prosty w obsłudze ale też mocny. Zbyt mocny dla wykładzin dla efektywnego sprzątania wykładziny trzeba odkurzacz odrywać oburącz od ziemi. A szczotka nie zbiera takich rzeczy jak sierść za pierwszym razem tylko ją roluje. Zaletą jest to że odkurzacz w najsłabszym trybie jest bardzo cichy. Gdy w domu mamy panele a za drzwiami śpi małe dziecko nie mamy co się obawiać że się obudzi. Wadą mogą być dla niektórych pojemność worków 5l to mało. Ale polecam odkurzacz każdemu kto niema wykładzin a w szczególności wykładzin połączonych ze zwierzęciem typu kot czy pies tylko panele. A ma też małe dziecko. mały, w najsłabszym trybie bardzo cichy, łatwy w obsłudze, akcesoria w rękojeści, teleskopowa rura, łatwy dostęp do filtrów i worka, możliwość regulowania mocą zbyt mocny do wykładzin, pojemność worków, przy zwierzęciu potrafi wydawać brzydki zapach Tak, polecam ten produkt.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Active FC8632/01 Odkurzacz bezworkowy
Потужність всмоктування порівняно з Philips PowerPro Compact FC8470, власне тестування у січні 2013 р.