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Самая высокая мощность всасывания*
Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания*
Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
Самая высокая мощность всасывания*
Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая мощность всасывания*
Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах
Безмешковый пылесос
Цена магазина Philips
Итого:
Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.
Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.
Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.
Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.
Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.
Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.
Высокое качество
Простота использования
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Фильтрация