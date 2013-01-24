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    PowerPro Active

    Безмешковый пылесос

    FC8634/01
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Самая высокая мощность всасывания* Самая высокая мощность всасывания* Самая высокая мощность всасывания*
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      PowerPro Active Безмешковый пылесос

      FC8634/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Самая высокая мощность всасывания*

      Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerPro Active Безмешковый пылесос

      Самая высокая мощность всасывания*

      Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

      Самая высокая мощность всасывания*

      Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      PowerPro Active Безмешковый пылесос

      Самая высокая мощность всасывания*

      Безмешковый пылесос PowerPro Active от Philips с технологией PowerCyclone 4 обеспечивает великолепные результаты уборки. Улучшенный контейнер удобен в очистке и препятствует образованию облака пыли. Узнать обо всех преимуществах

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        PowerPro Active

        PowerPro Active

        Безмешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Самая высокая мощность всасывания*

        С технологией PowerCyclone 4

        • 2000 Вт
        • PowerCyclone 4
        • Моющийся фильтр HEPA 10
        • Animal+
        Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 4 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 4 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) прямой и гладкий воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере.

        Мощный мотор 2000 Вт

        Мощный мотор 2000 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для великолепных результатов уборки.

        Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

        Улучшенная конструкция контейнера для удобной очистки

        Специальная конструкция контейнера для сбора пыли во время его очистки не дает образовываться облаку пыли. Благодаря его особой конструкции и сглаженным краям вся собранная пыль скапливается на одной стороне контейнера и плавно сбрасывается в мусорное ведро.

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Удлиненная эргономичная ручка упрощает уборку даже самых труднодоступных мест

        Эргономичная ручка удобна в использовании. Удлиненная конструкция позволяет убирать пыль даже в труднодоступных местах.

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

        Фильтр EPA улавливает микроскопических паразитов, вызывающих аллергию

        Гофрированный EPA-фильтр имеет большую поверхность и отличается высокой очищающей способностью. Благодаря циклонной системе фильтр долго не засоряется и обеспечивает отличные результаты на протяжении длительного срока.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          2000 W
          Воздушный поток (макс)
          37 л/с
          Вес изделия
          6 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          473x304x301 mm
          Уровень шума (Lc IEC)
          80 дБ
          цвет
          Серый металлик
          Входная мощность (IEC)
          1800 W
          Мощность всасывания (макс.)
          370 W
          Вакуум (макс)
          33 kPa

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Радиус действия
          9 m
          Тип трубки
          Алюминиевая телескопическая трубка
          Длина шнура
          6 m
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Тип колес
          Резина

        • Насадки и аксессуары

          Дополнительная насадка
          Полноразмерная насадка Turbo
          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Моющийся фильтр EPA 10
          Вместительность пылесборника
          1.7 л
          Выходной фильтр
          Микрофильтр

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              • Мощность всасывания пылесоса по сравнению с мощностью всасывания модели Philips PowerPro Compact FC8470. Внутрикорпоративное тестирование, январь 2013 г.

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