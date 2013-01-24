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Завжди найвища потужність всмоктування*
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди найвища потужність всмоктування*
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги
Завжди найвища потужність всмоктування*
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Завжди найвища потужність всмоктування*
Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги
Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
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Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.
Двигун 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт для ефективного прибирання.
Ідеальна конструкція контейнера дає змогу спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Завдяки унікальній формі та гладкій поверхні пил збирається з одного боку контейнера та рівномірно сповзає у смітник.
Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.
За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.
Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.
Ефективність
Практичність
Насадки та аксесуари
Надійність
Фільтрація