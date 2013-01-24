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    PowerPro Active

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8634/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Завжди найвища потужність всмоктування* Завжди найвища потужність всмоктування* Завжди найвища потужність всмоктування*
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      PowerPro Active Пилосос без мішка для пилу

      FC8634/01
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Завжди найвища потужність всмоктування*

      Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerPro Active Пилосос без мішка для пилу

      Завжди найвища потужність всмоктування*

      Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги

      Завжди найвища потужність всмоктування*

      Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      PowerPro Active Пилосос без мішка для пилу

      Завжди найвища потужність всмоктування*

      Новий пилосос Philips PowerPro Active без мішка для пилу гарантує дивовижне прибирання завдяки технології PowerCyclone 4. Удосконалений контейнер для пилу легко спорожнювати, уникаючи хмар пилу. Переглянути усі переваги

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        PowerPro Active

        PowerPro Active

        Пилосос без мішка для пилу

        Ціна магазину Philips

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        Завжди найвища потужність всмоктування*

        Із технологією PowerCyclone 4

        • 2000 Вт
        • PowerCyclone 4
        • Фільтр HEPA 10, який можна мити
        • Насадка для прибирання шерсті тварин
        Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 4 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 4 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує вражаючі результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються.

        Двигун потужністю 2000 Вт для високої ефективності

        Двигун потужністю 2000 Вт для високої ефективності

        Двигун 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт для ефективного прибирання.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для легкого спорожнення

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для легкого спорожнення

        Ідеальна конструкція контейнера дає змогу спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Завдяки унікальній формі та гладкій поверхні пил збирається з одного боку контейнера та рівномірно сповзає у смітник.

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Досягає до будь-якого кутка завдяки надзвичайно довгій ергономічній ручці

        Ця ручка ергономічної форми зручна в користуванні. Вона надзвичайно довга, тож це дасть змогу діставати далі та легко прибирати у важкодоступних місцях.

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        Фільтр EPA усуває мікроскопічні алергени, які спричиняють алергію

        Гофрований фільтр EPA має велику поверхню для ефективного фільтрування. У поєднанні з циклонічним повітряним потоком це дає змогу запобігати швидкому забиванню та забезпечує кращу й тривалішу фільтрацію.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Рівень шуму (Lc IEC)
          80 дБ
          Вага виробу
          6 kg
          Потужність всмоктування (макс.)
          370 W
          Колір
          Світло-сірий металік
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800 W
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          473 x 304 x 301 mm
          Залишковий тиск (макс.)
          33 kPa
          Потік повітря (макс.)
          37 л/с
          Вхідна потужність (макс.)
          2000 W

        • Практичність

          Тип коліщаток
          Гума
          З’єднання трубки
          Конічне
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Алюмінієва телескопічна трубка
          Довжина шнура
          6 m
          Радіус дії
          9 m

        • Насадки та аксесуари

          Стандартна насадка
          Універсальна насадка
          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          Повноцінна насадка з турбощіткою

        • Надійність

          Посібник користувача
          100% перероблений папір
          Упаковка
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Місткість мішка для пилу
          1.7 л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Мікрофільтр
          Фільтр двигуна
          Фільтр EPA 10, який можна мити

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              • Потужність всмоктування порівняно з Philips PowerPro Compact FC8470, власне тестування у січні 2013 р.

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