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    EasyClean

    Безмешковый пылесос

    FC8738/01
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      EasyClean Безмешковый пылесос

      FC8738/01
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        EasyClean

        EasyClean

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Сделайте уборку простой и легкой

        Удлиненный шнур, нет необходимости в мешках для пыли

        • 1800 Вт
        • Уборка шерсти
        Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

        Мотор мощностью 1800 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 300 Вт

        Мотор пылесоса Philips 1800 Вт обеспечивает мощность всасывания 300 Вт для идеальных результатов уборки.

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12, фильтрация 99,5 %

        Фильтр Super Clean Air HEPA 12 задерживает не менее 99,5 % вредных микроскопических насекомых, вызывающих респираторные виды аллергии.

        Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

        Контейнер-пылесборник легко извлечь и очистить от пыли

        Пылесос без мешка для пыли с прозрачным пылесборником, обеспечивает четкую видимость собранного мусора и возможность легкого извлечения случайно попавшей в мусор нужной вещи.

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Турбо щетка удаляет на 25 % больше волос и пыли

        Насадка Turbo со щеткой служит для глубокой очистки ковров, а также для быстрого сбора волос и пуха. Вращающаяся щетка эффективно удаляет частицы пыли и волосы, обеспечивая повышение производительности уборки ковров на 25 %. Колесики насадки защищают твердые полы от повреждений.

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          1800 W
          Воздушный поток (макс)
          36 л/с
          Weight of product
          6 kg
          Уровень шума (Lc IEC)
          79 dB
          цвет
          Темно-синий с фиолетовым оттенком
          Входная мощность (IEC)
          1600 W
          Вакуум (макс)
          29 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          300 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Длина шнура
          8 m
          Тип трубки
          Металлическая лакированная телескопическая трубка из двух частей
          Радиус действия
          10 m
          Wheel type
          Резина
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Carrying handle
          Верхняя и передняя

        • Насадки и аксессуары

          Additional nozzle
          Насадка Turbo Brush
          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Вместительность пылесборника
          2 l
          Тип фильтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Выходной фильтр
          Фильтр Super Clean Air HEPA 12

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