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    EasyClean

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8738/01
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      EasyClean Пилосос без мішка для пилу

      FC8738/01
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        EasyClean

        EasyClean

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Прибирайте без зусиль

        Надзвичайно довгий шнур, мішок для пилу не потрібен

        • 1800 Вт
        • Насадка для прибирання шерсті тварин
        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Двигун потужністю 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт

        Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Фільтр Super Clean Air HEPA 12 – 99,5% фільтрації

        Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.

        Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

        Контейнер для пилу можна легко вийняти і спорожнити

        Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково зібрані пилососом цінні речі.

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        Насадка з турбощіткою видаляє на 25% більше волосся та пилу

        За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive – три дії одним рухом

        Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Weight of product
          6 kg
          Noise level (Lc IEC)
          79 dB
          Suction power (max)
          300 W
          Color
          Темно-синій
          Input power (IEC)
          1600 W
          Input power (max)
          1800 W
          Vacuum (max)
          29 kPa
          Airflow (max)
          36 l/sec

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Carrying handle
          Зверху та спереду
          Tube coupling
          Кнопкове
          Tube type
          Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин
          Cord length
          8 m
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Action radius
          10 m

        • Насадки та аксесуари

          Accessories included
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessory storage
          На ручці
          Additional nozzle
          Турбощітка

        • Фільтрація

          Тип фільтра
          Gore-Tex HEPA 10
          Dust capacity
          2 L
          Exhaust filter
          Фільтр Super Clean Air HEPA 12

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