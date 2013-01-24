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Пилосос без мішка для пилу
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Пилосос Philips із двигуном 1800 Вт із максимальною силою всмоктування 300 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей фільтр Super Clean Air HEPA 12 усуває щонайменше 99,5% усіх шкідливих мікроскопічних алергенів, які спричиняють різні види респіраторної алергії.
Цей пилосос без мішка має прозорий контейнер для пилу, у якому видно пил, зібраний з підлоги, і в ньому легко відшукати випадково зібрані пилососом цінні речі.
За допомогою насадки з турбощіткою можна глибоко чистити килими і швидко збирати волосся та пух. Щітка, що обертається, активно видаляє дрібний пил та волосся, тому на 25% краще чистить килими. Коліщатка на насадці запобігають пошкодженню поверхні під час використання на твердій підлозі.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
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