Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % пыли — сертификат ECARF

Система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF (Европейского центра исследований проблем аллергии).