Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Performer Silent

    Мешковый пылесос

    FC8741
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    • Максимум производительности, минимум шума Максимум производительности, минимум шума Максимум производительности, минимум шума
      -{discount-value}

      Performer Silent Мешковый пылесос

      FC8741
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Похожие продукты

      Смотреть все Mешковый пылесос

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Performer Silent

        Performer Silent

        Мешковый пылесос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Максимум производительности, минимум шума

        Собирает и удерживает более 99,99 %* пыли и аллергенов

        Высокая производительность и низкое энергопотребление

        Высокая производительность и низкое энергопотребление

        Этот пылесос обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении, о чем свидетельствует маркировка энергоэффективности ЕС A+, и имеет класс A по следующим показателям: очистка ковровых покрытий, очистка твердых напольных покрытий и повторный выброс пыли.

        Насадка для паркета защищает напольное покрытие от царапин

        Насадка для паркета защищает напольное покрытие от царапин

        Насадка для паркета с мягкой щетиной бережно очищает твердое напольное покрытие и предотвращает появление царапин.

        Уборка никого не потревожит

        Уборка никого не потревожит

        Этот тихий пылесос позволяет проводить уборку в любое время суток, никому не мешая. Это возможно благодаря улучшенной конструкции воздушных каналов, буферам и тихому мотору. Пылесос прошел сертификацию Quiet Mark.

        Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Благодаря рабочему диапазону до 12 метров вы сможете дольше убираться, не отключая прибор от сети

        Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 12 метров.

        Благодаря увеличенной емкости (4 л) замена мешка выполняется реже

        Благодаря увеличенной емкости (4 л) замена мешка выполняется реже

        Увеличенный пылесборник емкостью 4 л вмещает больше пыли.

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Мягкая щетка, встроенная в ручку, всегда готова к использованию

        Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.

        Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % пыли — сертификат ECARF

        Противоаллергенный фильтр удерживает 99,9 % пыли — сертификат ECARF

        Система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF (Европейского центра исследований проблем аллергии).

        Удобные мешки s-bag служат на 50 % дольше

        Удобные мешки s-bag служат на 50 % дольше

        Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения. Мешок подходит для всех моделей, а герметичная конструкция гарантирует удобную и гигиеничную утилизацию.

        Надежное европейское качество

        Надежное европейское качество

        Этот продукт был разработан, испытан и изготовлен в Европе. Наслаждайтесь высочайшим качеством.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (IEC)
          650  Вт
          Уровень интенсивности звука
          66  дБ

        • Простота использования

          Радиус действия
          12  м
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Длина шнура
          9  м
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Тип колес
          Резина
          Соединительная деталь трубки
          SmartLock
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения

        • Дизайн

          цвет
          Светло-серый

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          Ultra Long Performance s-bag
          Вместительность пылесборника
          4  л
          Выходной фильтр
          Противоаллергенный фильтр
          Фильтр защиты электродвигателя
          Микрофильтр

        • Насадки и аксессуары

          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка
          • Встроенная щетка
          Дополнительная насадка
          Насадка для паркета
          Стандартная насадка
          Универсальная насадка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Вес и габариты

          Размеры изделия (ДхШхВ)
          470 x 320 x 280  миллиметра
          Вес изделия
          5,4  кг

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Уборка пыли на жестких напольных покрытиях (IEC62885-2) и фильтрация частиц размером 0,3 мкм

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips