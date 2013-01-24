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Мешковый пылесос
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Этот пылесос обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении, о чем свидетельствует маркировка энергоэффективности ЕС A+, и имеет класс A по следующим показателям: очистка ковровых покрытий, очистка твердых напольных покрытий и повторный выброс пыли.
Насадка для паркета с мягкой щетиной бережно очищает твердое напольное покрытие и предотвращает появление царапин.
Этот тихий пылесос позволяет проводить уборку в любое время суток, никому не мешая. Это возможно благодаря улучшенной конструкции воздушных каналов, буферам и тихому мотору. Пылесос прошел сертификацию Quiet Mark.
Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 12 метров.
Увеличенный пылесборник емкостью 4 л вмещает больше пыли.
Щетка для пыли встроена в ручку, поэтому при необходимости очистки мебели и обивки она всегда будет под рукой.
Система фильтрации воздуха удерживает более 99,9 % мелкой пыли — включая пыльцу, шерсть животных и пылевых клещей — что превосходно подходит для людей, страдающих аллергией, а также для тех, кто требовательно относится к чистоте и гигиеничности. Подтверждено сертификатом ECARF (Европейского центра исследований проблем аллергии).
Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения. Мешок подходит для всех моделей, а герметичная конструкция гарантирует удобную и гигиеничную утилизацию.
Этот продукт был разработан, испытан и изготовлен в Европе. Наслаждайтесь высочайшим качеством.
Высокое качество
Простота использования
Дизайн
Фильтрация
Насадки и аксессуары
Забота об окружающей среде
Вес и габариты