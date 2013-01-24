Антиалергенний фільтр вловлює 99,9% усього пилу і має сертифікат ECARF

Наша система фільтрації захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин, пилові кліщі тощо), і тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.