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    Performer Silent

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8741
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    • Максимальна ефективність, мінімальний шум Максимальна ефективність, мінімальний шум Максимальна ефективність, мінімальний шум
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      Performer Silent Пилосос із мішком для пилу

      FC8741
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        Performer Silent

        Performer Silent

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Максимальна ефективність, мінімальний шум

        Захоплює та блокує >99,99%* пилу та алергенів

        Висока ефективність із низьким споживанням енергії

        Висока ефективність із низьким споживанням енергії

        Цей пилосос створено для високої ефективності з низьким споживанням енергії. Пристрій має маркування енергоспоживання ЄС A+ і досягає класу A в усіх пунктах маркування: чищення килимів, твердої підлоги та повторного виходу пилу.

        Насадка для паркету захищає підлогу від подряпин

        Насадка для паркету захищає підлогу від подряпин

        М’яка щетина нашої насадки для паркету забезпечує дбайливе прибирання і захищає тверду підлогу від подряпин.

        Прибирайте тихо, не турбуючи інших

        Прибирайте тихо, не турбуючи інших

        Цей пилосос створений для тихого прибирання, тож Ви можете прибирати у будь-який час, не турбуючи присутніх. Пристрій оснащений вдосконаленими повітряними каналами, глушниками і тихим двигуном для забезпечення майже безшумного прибирання. Пилосос отримав сертифікат Quiet Mark.

        Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

        Радіус доступу у 12 метрів для прибирання великої ділянки без від’єднання пристрою

        Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від’єднання пристрою.

        Велика ємність 4 літри – рідша заміна мішка

        Велика ємність 4 літри – рідша заміна мішка

        Відділення для пилу великої ємності розраховано на цілих 4 літри до заміни мішка.

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        М’яка щітка вбудована в ручку та завжди готова для використання

        Щітка-насадка для прибирання пилу розташована безпосередньо на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях та оббивці.

        Антиалергенний фільтр вловлює 99,9% усього пилу і має сертифікат ECARF

        Антиалергенний фільтр вловлює 99,9% усього пилу і має сертифікат ECARF

        Наша система фільтрації захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин, пилові кліщі тощо), і тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.

        Легкі мішки s-bag служать на 50% довше

        Легкі мішки s-bag служать на 50% довше

        Мішки s-bag служать на 50% довше і зберігають повну потужність всмоктування пилососа до наповнення. Один мішок підходить для усіх моделей і має механізм герметизації для зручної утилізації.

        Виготовлено у Європі – якість, якій можна довіряти

        Виготовлено у Європі – якість, якій можна довіряти

        Цей пристрій створений, випробуваний і виготовлений у Європі, що гарантує найвищий рівень якості.

        Технічні характеристики

        • Ефективність

          Вхідна потужність (ІЕС)
          650  Вт
          Рівень потужності звуку
          66  дБ

        • Практичність

          Радіус дії
          12  м
          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Довжина шнура
          9  м
          Індикатор заповнення
          Так
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          З’єднання трубки
          SmartLock
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої

        • Конструкція

          Колір
          Сірий кашемір

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag Ultra Long Performance
          Місткість мішка для пилу
          4  л
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Антиалергенний фільтр
          Фільтр двигуна
          Мікрофільтр

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          • Вбудована щітка
          Додаткова насадка
          Насадка для паркету
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          470 x 320 x 280  мм
          Вага виробу
          5,4  кг

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            • захоплення пилу на твердій підлозі (IEC62885-2) та фільтрація дрібних часточок розміру 0,3 мкм

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