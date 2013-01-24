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Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
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Цей пилосос створено для високої ефективності з низьким споживанням енергії. Пристрій має маркування енергоспоживання ЄС A+ і досягає класу A в усіх пунктах маркування: чищення килимів, твердої підлоги та повторного виходу пилу.
М’яка щетина нашої насадки для паркету забезпечує дбайливе прибирання і захищає тверду підлогу від подряпин.
Цей пилосос створений для тихого прибирання, тож Ви можете прибирати у будь-який час, не турбуючи присутніх. Пристрій оснащений вдосконаленими повітряними каналами, глушниками і тихим двигуном для забезпечення майже безшумного прибирання. Пилосос отримав сертифікат Quiet Mark.
Завдяки відстані 12 метрів від штекера до насадки можна прибрати більшу ділянку без від’єднання пристрою.
Відділення для пилу великої ємності розраховано на цілих 4 літри до заміни мішка.
Щітка-насадка для прибирання пилу розташована безпосередньо на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях та оббивці.
Наша система фільтрації захоплює понад 99,9% дрібного пилу (зокрема, пилок, шерсть тварин, пилові кліщі тощо), і тому ідеально підходить для людей, які страждають від алергії, та для всіх, хто потребує вищого рівня гігієни. Сертифіковано ECARF для застосування алергіками.
Мішки s-bag служать на 50% довше і зберігають повну потужність всмоктування пилососа до наповнення. Один мішок підходить для усіх моделей і має механізм герметизації для зручної утилізації.
Цей пристрій створений, випробуваний і виготовлений у Європі, що гарантує найвищий рівень якості.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Надійність
Вага та розміри