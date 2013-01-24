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    PowerPro

    Безмешковый пылесос

    FC8764/01
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    • Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли Собирает на 40 % больше пыли
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      PowerPro Безмешковый пылесос

      FC8764/01
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        PowerPro

        PowerPro

        Безмешковый пылесос

        Итого:

        Собирает на 40 % больше пыли

        Благодаря технологии PowerCyclone и насадке AeroSeal

        • 2100 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фильтр HEPA 12
        Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

        Насадка AeroSeal собирает больше пыли и шерсти за один подход

        Благодаря особой конструкции насадка AeroSeal собирает больше пыли за один подход. Она аккуратно приподнимает ворc ковра, чтобы собрать пыль даже с его самых глубоких слоев. Благодаря плотному прилеганию щетки к поверхности вся пыль мощным потоком воздуха засасывается в циклонную камеру.

        Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

        Мощный мотор 2100 Вт для идеальных результатов уборки

        Мотор мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания 370 Вт для идеальных результатов уборки.

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Усовершенствованная конструкция пылесборника для гигиеничной очистки

        Благодаря специальной конструкции во время очистки пылесборника не образуется облако пыли. Благодаря его особому дизайну и сглаженным поверхностям вы сможете легко опустошить контейнер даже одной рукой.

        Уборка большей площади с меньшими усилиями

        Уборка большей площади с меньшими усилиями

        Радиус действия 10 м упрощает процесс уборки.

        Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 5 мгновенно отделяет пыль от воздуха

        Технология PowerCyclone 5 усиливает воздушный поток и повышает эффективность, мгновенно отделяя пыль от воздуха. Идеальный результат обеспечивается за счет одновременного выполнения следующих действий: 1) благодаря своей конструкции, воздухозаборник PowerCyclone всасывает воздух с большой скоростью; 2) быстрая циркуляция воздуха обеспечивает эффективное отделение воздуха и оседание частичек пыли в циклонической камере; 3) воздух выходит из камеры через лопасти, которые эффективно отделяют пыль от воздуха, направляя ее в контейнер.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          38 л/с
          Входная мощность (макс)
          2100 W
          Weight of product
          5,5 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          440 x 300 x 290 mm
          цвет
          Глубокий черный
          Уровень шума (Lc IEC)
          80 dB
          Мощность всасывания (макс.)
          370 W
          Вакуум (макс)
          34 kPa
          Входная мощность (IEC)
          1800 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Легкое отсоединение
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Длина шнура
          7 m
          Радиус действия
          10 m
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Carrying handle
          Верхняя и передняя
          Wheel type
          Резина

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Standard nozzle
          Насадка AeroSeal
          Accessories included
          • Щетка
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Packaging
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Motor filter
          Долговечный моющийся фильтр
          Вместительность пылесборника
          2 l
          Выходной фильтр
          Фильтр EPA 12
          HEPA Air Seal
          Да

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            • *По сравнению с результатами сбора пыли на ковре одним из самых продаваемых безмешковых пылесосов в Европе, на основании данных независимого института тестирования SLG в соответствии со стандартами DIN EN 60312/11/2008, Германия, октябрь 2011

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