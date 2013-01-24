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    PowerPro

    Пилосос без мішка для пилу

    FC8764/01
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    • Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання
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      PowerPro Пилосос без мішка для пилу

      FC8764/01
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        PowerPro

        PowerPro

        Пилосос без мішка для пилу

        Усього:

        Захоплення на 40% більше пилу для ретельнішого прибирання

        Із технологією PowerCyclone та насадкою AeroSeal

        • 2100 Вт
        • PowerCyclone 5
        • Фільтр HEPA 12
        Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух

        Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух

        Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух завдяки спеціально розробленій підошві. Вона делікатно піднімає ворс килима для усунення пилу на глибині. Завдяки оптимальній герметизації пил потрапляє у циклонний фільтр із максимальним потоком повітря.

        Потужний двигун на 2100 Вт для вражаючих результатів прибирання

        Потужний двигун на 2100 Вт для вражаючих результатів прибирання

        Цей двигун потужністю 2100 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Удосконалена конструкція контейнера для пилу для гігієнічного спорожнення

        Контейнер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.

        Більше прибирання з меншими зусиллями

        Більше прибирання з меншими зусиллями

        Радіус дії 10 м для прибирання з меншими зусиллями.

        Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 5 відразу розділяє пил і повітря

        Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Weight of product
          5,5 kg
          Noise level (Lc IEC)
          80 dB
          Color
          Насичений чорний
          Suction power (max)
          370 W
          Input power (IEC)
          1800 W
          Input power (max)
          2100 W
          Vacuum (max)
          34 kPa
          Dimensions of product (LxWxH)
          440 x 300 x 290 mm
          Airflow (max)
          38 l/sec

        • Практичність

          Wheel type
          Гума
          Carrying handle
          Зверху та спереду
          Tube coupling
          Легке виймання
          Cord length
          7 m
          Tube type
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Action radius
          10 m

        • Насадки та аксесуари

          Accessories included
          • Щітка
          • Щілинна насадка
          • Мала насадка
          Standard nozzle
          Насадка AeroSeal
          Accessory storage
          Фіксація на трубці

        • Екологічність

          User manual
          100% перероблений папір
          Packaging
          &gt; 90% перероблених матеріалів

        • Фільтрація

          Dust capacity
          2 L
          HEPA AirSeal
          Так
          Exhaust filter
          Фільтр EPA 12
          Фільтр двигуна
          Міцний фільтр, який можна мити

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            • * Результат захоплення пилу у порівнянні з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом тестування згідно DIN EN 60312/11/2008 у жовтні 2011 року

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