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Пилосос без мішка для пилу
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Насадка AeroSeal дає змогу вловлювати більше пилу та пуху за один рух завдяки спеціально розробленій підошві. Вона делікатно піднімає ворс килима для усунення пилу на глибині. Завдяки оптимальній герметизації пил потрапляє у циклонний фільтр із максимальним потоком повітря.
Цей двигун потужністю 2100 Вт із максимальною силою всмоктування 370 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Контейнер для пилу ретельно розроблено для того, щоб спорожнювати його, не створюючи хмари пилу. Його можна тримати однією рукою, а завдяки унікальній формі та гладкій поверхні можна легко контролювати його спорожнення.
Радіус дії 10 м для прибирання з меншими зусиллями.
Технологія PowerCyclone 5 максимально збільшує потік повітря та ефективність прибирання, відразу розділяючи бруд і повітря. Вона забезпечує неймовірні результати прибирання завдяки таким високоефективним етапам: 1) повітря швидко потрапляє в PowerCyclone завдяки особливій конструкції вхідного отвору; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря швидко прискорюється до циклонної камери, в якій пил і повітря розділяються; 3) оптимізовані вихідні лопаті відділяють бруд від циклонного фільтра, і він потрапляє в контейнер для пилу.
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