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FC8915/01
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User Manual Philips HomeHero Vacuum cleaner with bag
С пылесосом Philips HomeHero уборка станет проще и быстрее. Этот прибор с высокой мощностью всасывания, фильтрацией пыли и гибкими насадками создан для тщательной уборки без суеты и лишних усилий.
Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Как узнать, что мешок для пыли в пылесосе заполнен
Когда следует заменять фильтр пылесоса Philips?
Когда и как менять мешок для пыли пылесоса Philips?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Индикатор в пылесосе Philips срабатывает тогда, когда мешок для пыли еще не заполнен
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
Мощность всасывания пылесоса Philips с мешком снизилась
Отсек пылесборника в пылесосе Philips загрязнен
При использовании пылесоса Philips ощущаются удары статического электричества.