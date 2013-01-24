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    HomeHero

    Пилосос із мішком для пилу

    FC8915
    Загальна оцінка / 5
    • Живіть без турбот! Живіть без турбот! Живіть без турбот!
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      HomeHero Пилосос із мішком для пилу

      FC8915
      Загальна оцінка / 5

      Живіть без турбот!

      Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      HomeHero Пилосос із мішком для пилу

      Живіть без турбот!

      Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги

      Живіть без турбот!

      Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      HomeHero Пилосос із мішком для пилу

      Живіть без турбот!

      Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги

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        HomeHero

        HomeHero

        Пилосос із мішком для пилу

        Ціна магазину Philips

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        Живіть без турбот!

        Пилосос для прибирання без зусиль

        • 2000 Вт
        • Технологія AirflowMax
        • Насадка для паркету
        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт

        Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт

        Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.

        Система EPA AirSeal та фільтр EPA 12

        Система EPA AirSeal та фільтр EPA 12

        Цей пилосос було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр EPA 12 (із фільтрацією 99,5%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.

        Дві ручки для перенесення додають зручності

        Дві ручки для перенесення додають зручності

        Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Насадка для паркету з м’якою щетиною, що захищає від подряпин

        Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Унікальна касета Clean Comfort – це жодного контакту з пилом

        Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Насичений темно-синій

        • Фільтрація

          Тип мішка для пилу
          s-bag
          Фільтр відпрацьованого повітря
          Фільтр Ultra Clean Air HEPA 12, який можна мити
          Місткість мішка для пилу
          3  л
          HEPA AirSeal
          Так

        • Насадки та аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          Щілинна насадка
          Зберігання аксесуарів
          Фіксація на трубці
          Додаткова насадка
          Насадка для паркету
          Стандартна насадка
          Універсальна насадка з коліщатком

        • Ефективність

          Потік повітря (макс.)
          42  л/с
          Вхідна потужність (ІЕС)
          1800  Вт
          Вхідна потужність (макс.)
          2000  Вт
          Рівень шуму (Lc IEC)
          79  дБ
          Потужність всмоктування (макс.)
          375  Вт
          Залишковий тиск (макс.)
          32  кПа

        • Надійність

          Упаковка
          > 90% перероблених матеріалів
          Посібник користувача
          100% перероблений папір

        • Практичність

          Ручка для перенесення
          Зверху та спереду
          Касета Clean Comfort
          Так
          З’єднання трубки
          Кнопкова
          Індикатор заповнення
          Так
          Керування живленням
          Електронні елементи керування на пристрої
          Тип трубки
          Металева телескопічна трубка з 2-х частин
          Тип коліщаток
          Гума
          Радіус дії
          10  м
          Довжина шнура
          7  м

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          5,5  кг

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