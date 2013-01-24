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Живіть без турбот!
Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Живіть без турбот!
Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги
Живіть без турбот!
Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Живіть без турбот!
Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання. Переглянути усі переваги
Пилосос із мішком для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр EPA 12 (із фільтрацією 99,5%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.
Більше жодної небезпеки подряпин завдяки цій насадці з м’якою щетиною, яку спеціально зроблено для ретельного прибирання твердої підлоги.
Під час утилізації мішка для пилу Вашого пилососа Philips, Ви не контактуватимете з пилом завдяки цьому запатентованому тримачу мішка для пилу.
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