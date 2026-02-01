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Більше не доступний
FC8915/01
Живіть без турбот!
Прибирайте швидко й без зусиль за допомогою пилососа Philips HomeHero. Ця модель забезпечує потужне всмоктування, фільтрацію пилу і має різноманітні насадки для зручного й ретельного прибирання.
2000 Вт
Технологія AirflowMax
Насадка для паркету
Цей двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 375 Вт гарантує неперевершені результати прибирання.
Цей пилосос було розроблено таким чином, що усе повітря, яке вбирається всередину, проходить через фільтр EPA 12 (із фільтрацією 99,5%), перед тим як вийти назовні. До останньої часточки.
Цей пилосос має не одну, а дві ручки для перенесення. Коли пилосос на колесах, Ви можете зручно переносити його за допомогою ручки, що розташовується на корпусі, при цьому нахил його буде мінімальним. Друга ручка на передній панелі пристрою забезпечує зручність перенесення пилососа у вертикальному положенні.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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