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    StudioPower

    Мешковый пылесос

    FC9080/01
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    • Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник Маленький старательный помощник
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      StudioPower Мешковый пылесос

      FC9080/01
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        StudioPower

        StudioPower

        Мешковый пылесос

        Итого:

        Маленький старательный помощник

        Компактный, но мощный

        • 2000 Вт
        • Технология AirflowMax
        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 400 Вт

        Мотор мощностью 2000 Вт обеспечивает мощность всасывания 400 Вт для идеальной очистки.

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

        Большой радиус действия 11 м

        Большой радиус действия 11 м

        Благодаря шнуру длиной 8 м радиус действия пылесоса составляет 11 м, что исключает необходимость его переключения из розетки в розетку.

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          40 л/с
          Входная мощность (макс)
          2000 W
          Weight of product
          6 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          450 x 240 x 240 mm
          Уровень шума (Lc IEC)
          78 dB
          цвет
          Синий
          Входная мощность (IEC)
          1800 W
          Вакуум (макс)
          30 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          400 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Длина шнура
          8 m
          Радиус действия
          11 m
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Wheel type
          Резина
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Carrying handle
          Верхняя и передняя

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На защелке трубки
          Standard nozzle
          Насадка TriActive
          Accessories included
          Щелевая насадка

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3 l
          HEPA Air Seal
          Да
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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