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    Performer Мешковый пылесос

    FC9170/07
    • Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность Самая высокая всасывающая мощность
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      Performer Мешковый пылесос

      FC9170/07

      Самая высокая всасывающая мощность

      Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Performer Мешковый пылесос

      Самая высокая всасывающая мощность

      Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.

      Самая высокая всасывающая мощность

      Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Performer Мешковый пылесос

      Самая высокая всасывающая мощность

      Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.

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        Performer

        Performer

        Мешковый пылесос

        Итого:

        Самая высокая всасывающая мощность

        Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

        • 2000 Вт
        • Мощность всасывания 500 Вт
        • Моющийся фильтр HEPA 13
        Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

        Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

        Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

        s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

        s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

        Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

        Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

        Подарочный набор для чистки автомобиля

        Подарочный набор для чистки автомобиля

        В комплектацию всех пылесосов Performer Special Edition входит подарочный набор для чистки автомобиля. В этом замечательном наборе вы найдете все необходимые инструменты для чистки автомобиля. Для разных поверхностей предусмотрены соответствующие насадки. Все насадки легко устанавливаются на пылесос Performer Special Edition. В набор входят: тряпочка из микроволокна, регулируемая щетка для панели, удлиненная щелевая насадка, универсальная насадка, а также специальная насадка для обивки.

        Знак качества ECARF за проверенную эффективность

        Знак качества ECARF за проверенную эффективность

        Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Воздушный поток (макс)
          47 л/с
          Входная мощность (макс)
          2200 W
          Вес изделия
          6,3 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          500 x 320 x 280 mm
          Уровень шума (Lc IEC)
          78 дБ
          цвет
          Титан
          Мощность всасывания (макс.)
          500 W
          Входная мощность (IEC)
          2000 W
          Вакуум (макс)
          34 kPa

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Легкое отсоединение
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Длина шнура
          7 m
          Радиус действия
          12 m
          Тип колес
          Резина
          Ручка для переноски
          Верхняя и передняя
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Кассета Clean Comfort
          Да
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да

        • Насадки и аксессуары

          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Стандартная насадка
          Насадка TriActive
          Аксессуары в комплекте
          • Щетка
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          4 л
          HEPA Air Seal
          Да
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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