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Самая высокая всасывающая мощность
Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.
Самая высокая всасывающая мощность
Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Самая высокая всасывающая мощность
Пылесос Performer Special Edition FC9170/07 от Philips выпущен специально к 40-летнему юбилею подразделения Floor Care. Вы оцените необыкновенный титановый цвет прибора, а также удобный набор для уборки автомобиля из 5 аксессуаров, который прилагается к пылесосу Performer S.E. в качестве подарка.
Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.
Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!
Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
В комплектацию всех пылесосов Performer Special Edition входит подарочный набор для чистки автомобиля. В этом замечательном наборе вы найдете все необходимые инструменты для чистки автомобиля. Для разных поверхностей предусмотрены соответствующие насадки. Все насадки легко устанавливаются на пылесос Performer Special Edition. В набор входят: тряпочка из микроволокна, регулируемая щетка для панели, удлиненная щелевая насадка, универсальная насадка, а также специальная насадка для обивки.
Этот пылесос, получивший сертификат ECARF, на 99,95 % гарантирует, что одновременно с обычной уборкой практически весь воздух в комнате будет очищен. В результате будут удалены почти все аллергены с ковров, мебели и из других уголков в доме.
Высокое качество
Простота использования
Насадки и аксессуары
Фильтрация
FC8023/04
FC8021/03
FC8060/01