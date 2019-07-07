Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.