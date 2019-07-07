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Больше не доступен
2000 Вт
Мощность всасывания 350 Вт
Фильтр HEPA 12
Паркет
Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием без риска их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток.
Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.
Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.
4.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
killerzv
07/07/2019
Україна
Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга
Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу