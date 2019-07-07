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  • Профессиональная уборка
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  • Профессиональная уборка

Больше не доступен

MarathonБезмешковый пылесос

FC9204/01

4
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Профессиональная уборка
Новая технология Philips Cyclone Filter обеспечивает пылесосу без мешка для пыли Marathon непрерывное мощное всасывание. Эффективная конструкция и двигатель мощностью 2000 Вт дают самую высокую мощность в этой категории. Одна из самых бесшумных моделей без мешка для пыли.
Посмотреть все преимущества

с мощным непрерывным всасыванием

Профессиональная уборка

  • 2000 Вт

  • Мощность всасывания 350 Вт

  • Фильтр HEPA 12

  • Паркет

Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Насадка Super Parquet удаляет втрое больше прилипшей грязи

Насадка Super Parquet позволяет очищать полы с твердыми поверхностями различных типов за один прием без риска их повредить. Благодаря всасывающей мощности пылесоса и поглощающей способности дисков из микроволокна обеспечиваются максимальные результаты без применения моющих средств или щеток.

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Насадка TriActive с уникальным действием 3 в 1

Насадка TriActive позволяет одновременно выполнять три действия очистки: 1) большое фронтальное отверстие на конце насадки с легкостью захватывает крупный мусор; 2) аэродинамический дизайн обеспечивает максимальную эффективность очистки; 3) две боковые щетки собирают пыль и грязь в углах, вдоль стен и мебели.

Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

Мотор 2000 Вт, обеспечивающий мощность всасывания 350 Вт

Мощный мотор пылесоса Marathon (2000 Вт) обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди пылесосов данной категории. А эффективная конструкция делает этот пылесос практически бесшумным.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

5
3
2
1

07/07/2019

Україна

Україна

Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга

Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

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