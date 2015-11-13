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  • Професійне прибирання
  • Професійне прибирання
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  • Професійне прибирання

Більше не доступний

MarathonПилосос без мішка для пилу

FC9204/01

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Професійне прибирання
Завдяки новій технології циклонного фільтра Philips пилосос Marathon без мішка для пилу забезпечує довготривалу потужність всмоктування. Він має ефективну конструкцію і двигун 2000 Вт із максимальною у своїй категорії потужністю всмоктування і є найбезшумнішим безмішковим пилососом.
Переглянути всі переваги

з довготривалою високою потужністю

Професійне прибирання

  • 2000 Вт

  • Потужність всмоктування 350 Вт

  • Фільтр HEPA 12

  • Насадка для паркету

Насадка Super Parquet видаляє липкий бруд утричі краще

Насадка Super Parquet видаляє липкий бруд утричі краще

Насадка Super Parquet для паркету дає змогу ретельно почистити будь-яку тверду підлогу за один раз без ризику пошкодження поверхні. Використовуючи здатність до поглинання накладок із мікрофібри та потужність всмоктування пилососа, Ви досягнете максимального результату без жодних миючих засобів чи щіток.

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Насадка TriActive – три дії одним рухом

Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт

Потужний двигун 2000 Вт пилососа Marathon має максимальну потужність всмоктування у своїй категорії. Він також надзвичайно тихо працює завдяки ефективній конструкції.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

13/11/2015

Česká republika

Česká republika

Vřele doporučuji.silny saci vykon,,

JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner

07/07/2019

Україна

Україна

Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга

Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу

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