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Більше не доступний
2000 Вт
Потужність всмоктування 350 Вт
Фільтр HEPA 12
Насадка для паркету
Насадка Super Parquet для паркету дає змогу ретельно почистити будь-яку тверду підлогу за один раз без ризику пошкодження поверхні. Використовуючи здатність до поглинання накладок із мікрофібри та потужність всмоктування пилососа, Ви досягнете максимального результату без жодних миючих засобів чи щіток.
Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.
Потужний двигун 2000 Вт пилососа Marathon має максимальну потужність всмоктування у своїй категорії. Він також надзвичайно тихо працює завдяки ефективній конструкції.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
romca
13/11/2015
Česká republika
Vřele doporučuji.silny saci vykon,,
JE snadny... ptaktycky,,,, vyborny vykon,,, omyvatelny,,,, doposud jsem snim nemel zadny problem,,,spolehlivy,,
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Marathon FC9204/01 Bagless vacuum cleaner
killerzv
07/07/2019
Україна
Убирает просто отлично, но чистка самого пылесоса, это какая-то каторга
Пылесос был куплен точно не помню когда, наверное в 2003 году и с тех пор работает как в первый день. За 16 лет ничего не поломалось, не лопнуло от старости и не перетёрлось. Пользуемся пылесосом каждую неделю, благодаря большой силе всасывания пыль с ковров вытягивает просто прекрасно, благодаря этой же силе успешно переклеял большинство плиток ПХВ в коридоре, пылесос их просто открывает в миг. Всё это конечно прекрасно, пока не приходит время выброса мусора из пылесоса и чистки его самого. 1. Для того чтобы извлечь контейнер с мусором, верхнюю крышку приоткрываю не до конца и вытягиваю контейнер, потому что если открыть её вертикально пружина фиксирующая скрипит с такой силой, что пыль прилипшая к крышке отпадает на два других чистых фильтра. 2. Фильтр грубой очистки хорошо очистить от пыли встрявшую в него комплектной счеточкой, вообще не реально. Ношу его на СТО и продуваю сжатым воздухом от компрессора. Если фитр не продувать, мощность пылесоса падает наверное на 20%. 3. Уплотняющую резинку мыть тоже надо, чтобы она плотно приставала к корпусу фильтра и когда к ней прикасаешься, с её верней части пыль сразу падает во внутрь пылесоса, а там куча всяких рёбер жёсткости из которых эту пыль вымыть очень трудно.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Marathon FC9204/01 Пилосос без мішка для пилу