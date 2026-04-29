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PowerPro Compact Безмешковый пылесос
Больше не доступен
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User Manual Philips - English (US)
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Совместимы ли аксессуары моего пылесоса Philips с другими моделями?
Где указан номер модели / серийный номер пылесоса Philips?
Как очищать пылесборник безмешкового пылесоса Philips
Как выполнять очистку фильтра пылесоса Philips?
Пылесос Philips не включается
Пылесос Philips перегревается
Низкая мощность всасывания пылесоса Philips
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