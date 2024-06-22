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  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу
  • Вловлює 99,9%* дрібного пилу

Більше не доступний

PowerPro CompactПилосос без мішка для пилу

FC9330/09

4.8
| (407) Відгуки | 97% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вловлює 99,9%* дрібного пилу
Компактна конструкція цього безмішкового пилососа Philips серії 3000 поєднується з величезною ефективністю. Насолоджуйтеся ретельним прибиранням дому завдяки технології PowerCyclone 5 і нашій насадці TriActive, яка виконує одночасно три функції очищення.
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Гігієнічне спорожнення однією рукою

Вловлює 99,9%* дрібного пилу

  • 900 Вт

  • PowerCyclone 5

  • Фільтр Allergy H13

Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

Двигун потужністю 900 Вт для високої потужності всмоктування

Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.

Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

Захоплення 99,9% пилу* для високоефективного прибирання

Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.

PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

PowerCyclone 5 підтримує високу потужність всмоктування довше

Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Відгуки

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4.8

з 5

407

Відгуки

97%

рекомендують цей виріб

22/06/2024

Україна

Україна

Тихий і функціональний

З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!

Плюси

Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність

Мінуси

Твердий шланг

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

03/06/2024

Україна

Україна

Отличный пылесос и доставка

Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.

Плюси

Відповідності заявленому

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

05/01/2024

Україна

Україна

Перевірений покупець

Отличный пылесос

Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.

Плюси

Мощный

Мінуси

нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).

      2. Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.