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Більше не доступний
900 Вт
PowerCyclone 5
Фільтр Allergy H13
Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.
Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Нагороди
4.8
з 5
407
Відгуки
97%
рекомендують цей виріб
22/06/2024
Україна
Тихий і функціональний
З самого початку порадувала безкоштовна доставка додому. Запаковано надійно в оригінальну коробку і ще одну додаткову. Комплектація чудова. Турбощітка підійде тільки для рівних поверхонь (ламінат, лінолеум), бо на ковроліні навіть з мінімалним ворсом майже не крутиться (хоча в попередньому пилосмоку LG турбощітка була чудова, конструкція більш продумана і ефективна). Але це не проблема, бо є щітки для всіх поверхонь. По роботі ніяких зауважень. Потужність нормальна, всі запчастини щільно прилягають, фільтр якісний, на виході ніякого пилу немає. А найголовніше - він просто супер тихий. Я думав попередній був тихим, але цей взагалі, навіть музіку можна слухати під час прибирання. Я вважаю оптимальний баланс ціна / якість. Брав за 4999 грн. Я б рекомендував компанії зробити шланг більш гнучким, бо він як пластмасса і в деяких моментах це незручно. А так рекомендую кожному!
Плюси
Мінімальний шум, нормальна фільтрація, комплектація, потужність
Мінуси
Твердий шланг
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Wink2024
03/06/2024
Україна
Отличный пылесос и доставка
Лёгкий, маневренный, много полезных насадок. Быстрая комфортная доставка.
Плюси
Відповідності заявленому
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Lion15
05/01/2024
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Отличный пылесос
Очень хороший пылесос по приятной цене. Все насадки работают отлично. Удобная чаша для сбора пыли. Пока всё устраивает.
Плюси
Мощный
Мінуси
нет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Compact FC9334/09 Пилосос без мішка для пилу
Захоплення 99,9% пилу на твердій підлозі зі щілинами (IEC62885-2).
Рівні фільтрації визначаються згідно з EN60312-1-2017 та еквівалентні HEPA 13.