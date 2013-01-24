Насадка TriActive для 3 функцій ретельного чищення

Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.