Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Пилосос без мішка для пилу
Ціна магазину Philips
Усього:
Високоефективний двигун 900 Вт забезпечує високу потужність всмоктування для ретельного прибирання.
Насадка TriActive та висока потужність всмоктування забезпечують прибирання 99,9% дрібного пилу*.
Технологія PowerCyclone 5 пришвидшує потік повітря у циліндричному відділенні для відокремлення пилу від повітря й підтримання високої ефективності та потужності всмоктування довше.
Насадка TriActive виконує 3 функції чищення за один раз. Спеціально створена підошва видаляє пил глибоко з килимів, а великий отвір спереду захоплює велике сміття. Повітряні канали та щітки з обох боків насадки захоплюють пил і бруд вздовж стін чи меблів.
Контейнер для пилу, який легко спорожнювати, створено для гігієнічного спорожнення однією рукою для зменшення хмар пилу.
Компактний і легкий дизайн забезпечують легке зберігання і перенесення пилососа.
Вбудована щітка для пилу знаходиться на ручці, тому завжди готова до використання на меблях, пласких поверхнях і оббивці.
Повністю герметична система фільтрації вловлює понад 99,9% часточок дрібного пилу (зокрема пилок, шерсть тварин і пилові кліщі) – для людей, які страждають від алергії, та усіх, хто потребує ретельнішого прибирання. Рівень фільтрації еквівалентний HEPA 13**.
З’єднання ActiveLock забезпечують легке встановлення телескопічної трубки простою фіксацією.
Вага та розміри
Практичність
Насадки та аксесуари
Надійність
Фільтрація