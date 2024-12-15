Искали мощный пылесос без мешка. Надоело нам с мужем возиться с нашим старым пылесосом с аква фильтром и всякий раз после уборки разбирать и просушивать его, а если в добавок еще и забыл помыть его после уборки, то.....Вобщем решили, что нам надоело служить пылесосу и пора бы купить новый, который не потребует к себе столько внимания, но чтоб при этом справлялся со-своей задачей. Наш выбор остановился на PowerPro Ultimate. Я в восторге! Пылесос на все 100% оправдал наши ожидания. Очень компактный, лёгкий. Поскольку у нас двухэтажная квартира, вес пылесоса имел немаловажное значение. Этот пылесос можно с лёгкостью поднять на второй этаж, потом спустить его и не надорваться при этом. Следующее, что меня приятно удивило в данной модели, это дублирующиеся кнопки управления пылесосом на телескопической трубке. Мощность всасывания не уступает пылесосу с мешком или аквафильтром. Работает довольно тихо. Контейнер освобождается одним щелчком. Я очень аллергична и провожу уборку каждый день, поэтому могу с уверенностью рекомендовать этот пылесос.