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Больше не доступен
FC9912/01
2400 Вт
PowerCyclone 7
Фильтр HEPA 13
Насадка TriActive Z*
Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.
Новая насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий удаляет пыль и мусор одним движением. Уникальная Z-образная форма направляет пыль и крупный мусор непосредственно в воздушный канал. Боковые воздушные каналы выполняют эффективную очистку плинтусов. Больше нет необходимости приподнимать насадку, чтобы собрать крупный мусор и добиться идеальной чистоты твердых напольных покрытий.
Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.
4.4
из 5
7
Отзывы
Віолета
15/12/2024
Україна
Дуже гарний пилосос, дуже задоволена ним.
Купила більше двох років. Працює справно, з роботою справляється на всі 100
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Inter22
18/05/2020
Україна
Чудові функції.
Цей пилосос дуже тихий та потужний. В пилососі мені сподобалась ручка з дистанційним керуванням.
Плюсы
Підсвітку
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
mishmak
04/07/2019
Україна
Чудовий пилосос
Зручне керування на ручці, потужний, легко очищається контейнер.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312-1/2013, февраль/апрель 2014 г.