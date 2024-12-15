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  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
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  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
  • Мощность всасывания теперь на 60 % выше*

Больше не доступен

PowerPro UltimateБезмешковый пылесос

FC9912/01

4.4
| (7) Отзывы
Мощность всасывания теперь на 60 % выше*
Новый безмешковый пылесос Philips PowerPro Ultimate обеспечивает непревзойденные результаты уборки. Технология PowerCyclone 7 предназначена для эффективного разделения пыли и воздуха. Насадка TriActive+ подходит для уборки любых типов напольных покрытий.
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Легкая очистка контейнера для пыли

Мощность всасывания теперь на 60 % выше*

  • 2400 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фильтр HEPA 13

  • Насадка TriActive Z*

PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

PowerCyclone 7 помогает дольше поддерживать максимальную мощность всасывания

Аэродинамическая конструкция PowerCyclone 7 сокращает сопротивление воздуха и обеспечивает идеальные результаты уборки в три этапа: 1) Благодаря прямой и широкой воронке на входе поток воздуха поступает в камеру PowerCyclone. 2) Воздуховод изогнутой формы ускоряет воздушный поток в циклонной камере. 3) В верхней части вихревого потока выходные лопасти эффективно отделяют пыль от воздуха.

Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий собирает пыль и крупный мусор

Насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий собирает пыль и крупный мусор

Новая насадка TriActive Z для твердых напольных покрытий удаляет пыль и мусор одним движением. Уникальная Z-образная форма направляет пыль и крупный мусор непосредственно в воздушный канал. Боковые воздушные каналы выполняют эффективную очистку плинтусов. Больше нет необходимости приподнимать насадку, чтобы собрать крупный мусор и добиться идеальной чистоты твердых напольных покрытий.

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 с уровнем фильтрации 99,95 %

Фильтр Ultra Clean Air HEPA 13 удерживает не менее 99,95 % мелких частиц пыли, делая воздух в помещении чистым и устраняя аллергены.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.4

из 5

7

Отзывы

4
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Дуже гарний пилосос, дуже задоволена ним.

Купила більше двох років. Працює справно, з роботою справляється на всі 100

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

18/05/2020

Україна

Україна

Чудові функції.

Цей пилосос дуже тихий та потужний. В пилососі мені сподобалась ручка з дистанційним керуванням.

Плюсы

Підсвітку

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

04/07/2019

Україна

Україна

Чудовий пилосос

Зручне керування на ручці, потужний, легко очищається контейнер.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примечания

      1. Мощность всасывания в сравнении с самым продаваемым безмешковым пылесосом в Европе; протестировано на ковровом покрытии независимым институтом тестирования в соответствии со стандартом EN 60312-1/2013, февраль/апрель 2014 г.