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Більше не доступний
FC9912/01
2400 Вт
PowerCyclone 7
Фільтр HEPA13
Насадка TriActive Z*
Аеродинаміка PowerCyclone 7 мінімізує опір повітря та дозволяє отримувати найкращі результати прибирання завдяки трьом надзвичайно ефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери; 3) у верхній частині циклону вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.
Нова насадка TriActive Z для твердої підлоги збирає весь пил і крихти за один раз. Унікальна зигзагоподібна конструкція проводить пил і більші крихти в повітряний канал, не проштовхуючи їх. Бічні повітряні канали дають змогу ідеально прибирати вздовж плінтусів. Більше не потрібно піднімати насадку, щоб зібрати більші крихти. Гарантія виняткової чистоти Вашої твердої підлоги.
Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 захоплює щонайменше 99,95% пилу, гарантуючи чисте повітря без алергенів.
4.4
з 5
7
Відгуки
Віолета
15/12/2024
Україна
Дуже гарний пилосос, дуже задоволена ним.
Купила більше двох років. Працює справно, з роботою справляється на всі 100
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Inter22
18/05/2020
Україна
Чудові функції.
Цей пилосос дуже тихий та потужний. В пилососі мені сподобалась ручка з дистанційним керуванням.
Плюси
Підсвітку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
mishmak
04/07/2019
Україна
Чудовий пилосос
Зручне керування на ручці, потужний, легко очищається контейнер.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу
Потужність всмоктування у порівнянні з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом згідно EN 60312-1/2013 у лютому-квітні 2014 року