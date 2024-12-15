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  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
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  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
  • Тепер на 60% вища потужність всмоктування*

Більше не доступний

PowerPro UltimateПилосос без мішка для пилу

FC9912/01

4.4
| (7) Відгуки
Тепер на 60% вища потужність всмоктування*
Новий пилосос Philips PowerPro Ultimate без мішка для пилу гарантує бездоганну ефективність прибирання. PowerCyclone 7 забезпечує виняткове розділення пилу та повітря. Насадка TriActive+ гарантує відмінне прибирання будь-якої підлоги.
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Безпроблемне видалення пилу

Тепер на 60% вища потужність всмоктування*

  • 2400 Вт

  • PowerCyclone 7

  • Фільтр HEPA13

  • Насадка TriActive Z*

PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

PowerCyclone 7 підтримує високу потужність всмоктування довше

Аеродинаміка PowerCyclone 7 мінімізує опір повітря та дозволяє отримувати найкращі результати прибирання завдяки трьом надзвичайно ефективним етапам: 1) повітря швидко входить у PowerCyclone через прямий і рівний вхідний отвір; 2) у зігнутому повітряному каналі рух повітря вгору швидко прискорюється до циклонної камери; 3) у верхній частині циклону вихідні лопаті ефективно вловлюють пил із повітря.

Насадка для твердої підлоги TriActive Z – для збирання пилу та крихт

Насадка для твердої підлоги TriActive Z – для збирання пилу та крихт

Нова насадка TriActive Z для твердої підлоги збирає весь пил і крихти за один раз. Унікальна зигзагоподібна конструкція проводить пил і більші крихти в повітряний канал, не проштовхуючи їх. Бічні повітряні канали дають змогу ідеально прибирати вздовж плінтусів. Більше не потрібно піднімати насадку, щоб зібрати більші крихти. Гарантія виняткової чистоти Вашої твердої підлоги.

Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 із фільтрацією 99,95%

Фільтр Ultra Clean Air HEPA 13 захоплює щонайменше 99,95% пилу, гарантуючи чисте повітря без алергенів.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

7

Відгуки

4
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Дуже гарний пилосос, дуже задоволена ним.

Купила більше двох років. Працює справно, з роботою справляється на всі 100

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

18/05/2020

Україна

Україна

Чудові функції.

Цей пилосос дуже тихий та потужний. В пилососі мені сподобалась ручка з дистанційним керуванням.

Плюси

Підсвітку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

04/07/2019

Україна

Україна

Чудовий пилосос

Зручне керування на ручці, потужний, легко очищається контейнер.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerPro Ultimate FC9912/01 Пилосос без мішка для пилу

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      Примітки

      1. Потужність всмоктування у порівнянні з найпопулярнішим пилососом без мішка для пилу у Європі, який було визначено в результаті тестування на килимі, що проводилося незалежним інститутом згідно EN 60312-1/2013 у лютому-квітні 2014 року