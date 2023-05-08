Умови пошуку

      Оригінальний змінний фільтр Фільтр HEPA NanoProtect

      FY0611/30

      2 фільтри в одному для тривалої ефективної роботи

      Двошарова фільтрація NanoProtect HEPA та фільтр попереднього очищення забезпечують захист від часток PM2.5, бактерій, пилку, пилу, лупи домашніх тварин та інших забруднюючих речовин.

      Переглянути усі переваги

      Оригінальний змінний фільтр Фільтр HEPA NanoProtect

      2 фільтри в одному для тривалої ефективної роботи

      Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

      • Термін служби 12 місяців
      • Фільтр NanoProtect HEPA
      Фільтрує 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона (1)

      Наша 2-рівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA захоплює 99,97% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона(1) Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (2).

      Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

      Оригінальні фільтри Philips розробляються одночасно з пристроєм, щоб забезпечити їх ідеальну відповідність. Це гарантує безперервну безперебійну роботу пристрою.

      Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

      Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.

      Підключіть пристрій і відстежуйте термін служби фільтра

      Підключіть пристрій і відстежуйте термін служби фільтра

      Стежте за строком служби та станом свого фільтра у будь-який час і будь-де за допомогою додатка Air+. Отримуйте попередження, коли настане час змінити фільтр і з легкістю замовляйте новий безпосередньо через наш додаток (4).

      Строк служби: до 12 місяців

      Строк служби: до 12 місяців

      Вбудований фільтр Philips «2-в-1» забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію тривалістю до 12 місяців. (3)

      Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

      Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

      Очищувач сповістить вас, коли потрібно замінити фільтр для легкого догляду.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Тип виробу
        HEPA-фільтр NanoProtect
        У комплекті
        Фільтр x 1
        HEPA NanoProtect
        Так
        Фільтр попереднього очищення
        Так
        Активоване вугілля
        Ні
        Термін експлуатації
        До 1 року

      • Ефективність

        Фільтрація частинок
        99,97% розміру 0,003 мікрона

      • Вага та розміри

        Висота виробу
        154 мм
        Вага виробу
        0,24 кг
        Довжина упаковки
        173 мм
        Ширина упаковки
        173 мм
        Висота упаковки
        164 мм
        Вага упаковки
        0,35 кг
        Довжина виробу
        166 мм
        Ширина виробу
        166 мм

      • Заміна

        Для очищувача(-ів) повітря Philips
        AC0650, AC0651

      • (1) З повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
      • (2) Очищувачі повітря Philips мають вищі коефіцієнти подачі чистого повітря та показники енергоефективності з фільтром NanoProtect HEPA, ніж із фільтром HEPA H13, перевірено відповідно до GB/T 18801.
      • (3) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання. Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips.
      • (4) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips.

