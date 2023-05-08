Умови пошуку
FY0611/30
2 фільтри в одному для тривалої ефективної роботи
Двошарова фільтрація NanoProtect HEPA та фільтр попереднього очищення забезпечують захист від часток PM2.5, бактерій, пилку, пилу, лупи домашніх тварин та інших забруднюючих речовин.Переглянути усі переваги
Фільтр HEPA NanoProtect
Наша 2-рівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA захоплює 99,97% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона(1) Технологія NanoProtect HEPA не тільки вловлює забруднювачі, але також використовує електростатичний заряд для їхнього притягнення, очищаючи до 2 разів більше повітря, ніж традиційні фільтри HEPA H13, і демонструючи кращі показники енергоефективності (2).
Оригінальні фільтри Philips розробляються одночасно з пристроєм, щоб забезпечити їх ідеальну відповідність. Це гарантує безперервну безперебійну роботу пристрою.
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
Стежте за строком служби та станом свого фільтра у будь-який час і будь-де за допомогою додатка Air+. Отримуйте попередження, коли настане час змінити фільтр і з легкістю замовляйте новий безпосередньо через наш додаток (4).
Вбудований фільтр Philips «2-в-1» забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію тривалістю до 12 місяців. (3)
Очищувач сповістить вас, коли потрібно замінити фільтр для легкого догляду.
