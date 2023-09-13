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Больше не доступен
FY3446/30
Предотвращает распространение бактерий и белого налета
Для увлажнителя HU3918/10
Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев
Оригинальный фильтр Philips
Сменные фильтры для увлажнителей воздуха Philips серий 2000 и 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.
Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.
Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.
3.0
из 5
1
Отзыв
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Плюсы
Функцію виконує
Минусы
Чорніє фільтр
Этот отзыв про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Этот отзыв про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.
(2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории