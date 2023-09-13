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Все серии

  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
  • Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000

Больше не доступен

Увлажнитель серии 2000 и 3000Увлажняющий фильтр

FY3446/30

3
| (1) Отзыв
Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000
Оригинальный увлажняющий фильтр Philips идеально подойдет для вашего прибора и обеспечит стабильный уровень эффективной работы. Фильтр использует технологию NanoCloud, которая выпускает невидимый человеческому глазу водяной пар, в результате чего при увлажнении в воздухе присутствует на 99 % меньше бактерий (1)
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Совместимые продукты
Серия 3000

Серия 3000
Увлажнитель воздуха

HU3918/10

Технология NanoCloud и гигиеничное увлажнение

Оригинальный увлажняющий фильтр для серии 2/3000

  • Предотвращает распространение бактерий и белого налета

  • Для увлажнителя HU3918/10

  • Рекомендуемая замена: каждые 6 месяцев

  • Оригинальный фильтр Philips

Совместимо с увлажнителями воздуха Philips серий 2000 и 3000

Совместимо с увлажнителями воздуха Philips серий 2000 и 3000

Сменные фильтры для увлажнителей воздуха Philips серий 2000 и 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Модель увлажнителя воздуха можно посмотреть на нижней части устройства.

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Длительный срок службы фильтра до 6 месяцев

Фильтры обеспечивают эффективную работу до 6 месяцев (1),чтобы вы тратили меньше денег и времени на замену.

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips для оптимальной эффективности

Оригинальный фильтр Philips предназначен именно для вашего прибора — всегда используйте оригинальные фильтры Philips для оптимальной эффективности.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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3.0

из 5

1

Отзыв

5
4
2
1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Плюсы

Функцію виконує

Минусы

Чорніє фільтр

Этот отзыв про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Этот отзыв про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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      Примечания

      1. (1) Рассчитанное среднее значение; срок службы фильтра зависит от качества воздуха и частоты использования.

      2. (2) По сравнению со стандартными ультразвуковыми увлажнителями воздуха, которые не имеют дополнительных технологий для снижения скорости распространения бактерий, согласно тестам в независимой лаборатории