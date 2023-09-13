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Більше не доступний
FY3446/30
Запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря
Для зволожувача HU3918/10
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для зволожувача повітря Philips серій 2000 і 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Модель вашого зволожувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
3.0
з 5
1
Відгук
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Плюси
Функцію виконує
Мінуси
Чорніє фільтр
Цей відгук про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Цей відгук про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
(1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.
(2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.