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  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
  • Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000

Більше не доступний

Зволожувачі серії 2000 і 3000Зволожуючий фільтр

FY3446/30

3
| (1) Відгук
Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000
Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)
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Серія 3000

Серія 3000
Зволожувач повітря

HU3918/10

Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2/3000

  • Запобігає розповсюдженню бактерій та білого нальоту в повітря

  • Для зволожувача HU3918/10

  • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність із зволожувачами повітря Philips серій 2000 та 3000

Сумісність із зволожувачами повітря Philips серій 2000 та 3000

Змінні фільтри для зволожувача повітря Philips серій 2000 і 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Модель вашого зволожувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.0

з 5

1

Відгук

5
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1

13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Плюси

Функцію виконує

Мінуси

Чорніє фільтр

Цей відгук про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Цей відгук про Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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      Примітки

      1. (1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

      2. (2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.