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Больше не доступен
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В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой.
Подача пара 14 г/мин; паровой удар 80 г
Подошва Blue Ceralon
Очистка от накипи
1700 Вт
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Darja2601
06/04/2019
Україна
Чудова парова праска за всіма показниками
Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1960/02
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про GC1960/02