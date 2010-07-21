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Быстрое глажение - от начала и до конца
В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое глажение - от начала и до конца
В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое глажение - от начала и до конца
В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое глажение - от начала и до конца
В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.
Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.
Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.
Постоянная подача пара до 14 г/мин
Легкость использования
Быстрое и мощное разглаживание складок
Технические характеристики
Очистка от накипи
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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