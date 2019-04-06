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  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Больше не доступен

1900 seriesПаровой утюг

GC1960/02

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Быстрое глажение - от начала и до конца

В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой.

Посмотреть все преимущества

Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

Быстрое глажение - от начала и до конца

  • Подача пара 14 г/мин; паровой удар 80 г

  • Подошва Blue Ceralon

  • Очистка от накипи

  • 1700 Вт

Антипригарное покрытие подошвы

Антипригарное покрытие подошвы

Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Вертикальное отпаривание для удаления складок

Вертикальное отпаривание для удаления складок

Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Чудова парова праска за всіма показниками

Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1960/02

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про GC1960/02

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