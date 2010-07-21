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    1900 series

    Паровой утюг

    GC1960
    Общая оценка / 5
    • Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца Быстрое глажение - от начала и до конца
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      1900 series Паровой утюг

      GC1960
      Общая оценка / 5

      Быстрое глажение - от начала и до конца

      В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      1900 series Паровой утюг

      Быстрое глажение - от начала и до конца

      В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрое глажение - от начала и до конца

      В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      1900 series Паровой утюг

      Быстрое глажение - от начала и до конца

      В жизни так много интересного, и поэтому мы всегда хотим поскорее справиться с домашней работой. Этот высококачественный утюг Philips GC1960/02 оснащен отверстием для быстрого заполнения и опустошения резервуара, заостренным носиком и легко скользящей подошвой. Узнать обо всех преимуществах

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        1900 series

        1900 series

        Паровой утюг

        - {discount-value}

        Итого:

        Быстрое глажение - от начала и до конца

        Утюг с резервуаром для воды, который удобно наполнять и опустошать

        • Подача пара 14 г/мин; паровой удар 80 г
        • Подошва Blue Ceralon
        • Очистка от накипи
        • 1700 Вт
        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки Double Active Calc Clean предотвращает образование накипи

        Двойная система очистки от накипи Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Вертикальное отпаривание для удаления складок

        Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

        Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

        Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

        Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

        Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

        Простое сверхбыстрое опустошение резервуара

        Простое сверхбыстрое опустошение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке.

        Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

        Простое сверхбыстрое заполнение резервуара

        Простое и очень быстрое заполнение резервуара благодаря большому отверстию и сдвигающейся крышке на утюге Philips.

        Постоянная подача пара до 14 г/мин

        Постоянная подача пара до 14 г/мин

        • Легкость использования

          Объем резервуара для воды
          180  мл
          Заполнение и опустошение резервуара для воды
          • Открывающаяся сбоку крышка
          • Большое отверстие для залива воды
          Свободный поворот шнура (шарнир)
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Длина шнура питания
          1,8  м

        • Быстрое и мощное разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          14  г/мин
          Подошва
          Blue Ceralon
          Мощность
          1700  Вт
          Подача пара
          Да
          Паровой удар
          80  г
          Вертикальное отпаривание
          Да
          Распылитель
          Да
          Паровой носик
          Да
          Настройка подачи пара
          Да

        • Технические характеристики

          Напряжение
          220  В
          Размеры продукта
          26,1 x 11,5 x 13,6  см
          Вес утюга
          1,06  кг

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи
          Двойная очистка от накипи
          Можно использовать водопроводную воду
          Да

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              О Philips

              Продавец интернет-магазина:

              ООО «Филипс Украина»
              03038, Украина
              г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
              Код ЕДРПОУ 33744042

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