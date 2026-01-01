КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2807
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2807

Больше не доступен

2800 seriesПаровой утюг

GC2807/02

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!

Посмотреть все преимущества

С новой подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подошва SteamGlide

Паровой удар до 85 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар до 85 г для разглаживания самых жестких складок

Паровой удар 85 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения