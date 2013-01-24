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    2800 series

    Паровой утюг

    GC2807
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем Создан для работы, день за днем
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      2800 series Паровой утюг

      GC2807
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      2800 series Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      2800 series Паровой утюг

      Создан для работы, день за днем

      Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги! Узнать обо всех преимуществах

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        2800 series

        2800 series

        Паровой утюг

        Итого:

        Создан для работы, день за днем

        С новой подошвой SteamGlide

        • Подошва SteamGlide
        Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар до 85 г для разглаживания самых неподатливых складок

        Паровой удар 85 г позволяет легко разгладить даже самые жесткие складки.

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

        Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Гарантия 2 года

        Гарантия 2 года

        Полная гарантия на 2 года.

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

        Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Длина шнура
          2 m
          Безопасен в использовании
          Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Дополнительный комфорт
          Свободный поворот шнура на 360 градусов

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          29,5 x 11,6 x 19,5
          Частота
          50—60
          Питание
          2000
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Кнопка переключения режимов
          Быстрый нагрев
          Да
          напряжение
          220—240
          Вес продукта
          1,2
          Управление
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара

        • Разглаживание складок

          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Распылитель
          Да
          Паровой удар
          До 85 г/мин
          Постоянная подача пара
          До 30 г/мин

        • Гладкое скольжение

          Подошва
          Подошва SteamGlide

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