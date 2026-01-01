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Больше не доступен
GC2807/02
Создан для работы, день за днем
Чтобы результаты глажения радовали Вас день за днем, вам необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide, мощностью в 2000 Вт для обеспечения стабильности большого объема подачи пара и удобной функцией очистки от накипи оправдает все потраченные на него деньги!
Подошва SteamGlide
Паровой удар 85 г позволит легко разгладить даже самые жесткие складки.
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
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