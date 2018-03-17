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Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!
Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г
Подошва SteamGlide
Очистка от накипи
2000 Вт
Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.
Награды
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
AlexSM
17/03/2018
Україна
Классный утюг!!!
Пользуемся утюгом более 3-х лет. Служит на 5+. Жена очень довольная. Утюг мощный, функция пара работает отлично и даже еще имеет несколько режимов, которые очень легко переключать одним пальцем в процессе глажки. Заслуживает особого внимания подошва утюга, она не царапается при случайном проходе по молнии, заклепкам и т.п...при этом отлично скользит по одежде. Радует также поворотный шнур питания, он не закручивается "бубликами", что на других утюгах приводит к перегибу кабеля и повреждению изоляции. И также несомненный плюс функция очистки от накипи.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2906/70 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PowerLife GC2906/70 Паровой утюг