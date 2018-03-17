КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Больше не доступен

PowerLifeПаровой утюг

GC2906/70

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Создан для работы, день за днем

Чтобы результаты глажения радовали день за днем, необходим надежный и долговечный утюг. Этот практичный утюг с новой подошвой SteamGlide и функцией очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и отличается долгим сроком службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

Посмотреть все преимущества

С подошвой SteamGlide

Создан для работы, день за днем

  • Подача пара 30 г/мин; паровой удар 95 г

  • Подошва SteamGlide

  • Очистка от накипи

  • 2000 Вт

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

Мощность 2000 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

17/03/2018

Україна

Україна

Классный утюг!!!

Пользуемся утюгом более 3-х лет. Служит на 5+. Жена очень довольная. Утюг мощный, функция пара работает отлично и даже еще имеет несколько режимов, которые очень легко переключать одним пальцем в процессе глажки. Заслуживает особого внимания подошва утюга, она не царапается при случайном проходе по молнии, заклепкам и т.п...при этом отлично скользит по одежде. Радует также поворотный шнур питания, он не закручивается "бубликами", что на других утюгах приводит к перегибу кабеля и повреждению изоляции. И также несомненный плюс функция очистки от накипи.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2906/70 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PowerLife GC2906/70 Паровой утюг

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения