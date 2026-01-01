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Больше не доступен
GC3640/02
Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.
Паровой носик
Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.
Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.
Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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