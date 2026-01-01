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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3640
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Больше не доступен

EnergyCareПаровой утюг

GC3640/02

1 награда

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет успешно разглаживать складки. Энергопотребление снижено на 20 % за счет эргономичной подачи пара.

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Паровой утюг с режимом энергосбережения

Мощность подачи пара 100 %, потребление энергии ниже на 20 %*

  • Паровой носик

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Двойная система Double Active Calc Clean предотвращает появление накипи

Система Double Active Calc Clean в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции Calc Clean.

Автоматический энергосберегающий режим

Автоматический энергосберегающий режим

Благодаря инновационной функции парового утюга Philips мощность пара используется на все 100 %, что позволяет эффективно разглаживать складки. В то же время он автоматически экономит энергию за счет эргономичной подачи пара.

Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

Мягкая ручка для комфорта при длительном глажении

Мягкая ручка утюга Philips обеспечивает удобство использования даже при длительном глажении.

Технические характеристики

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Награды

  • Изображение VRS_PBTAWARD66

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