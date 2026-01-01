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Больше не доступен

AzurПаровой утюг

GC4860/25

1 награда

Совершенство формы

Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения.

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с термоизолированным коробом для хранения

Совершенство формы

  • Пар 50 г/мин; паровой удар 200 г

  • Подошва SteamGlide

  • Автоотключение и очистка от накипи

  • 2600 Вт

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Подошва SteamGlide — лучшая подошва от Philips

Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

Двойная система очистки Active Calc предотвращает образование накипи

Двойная система очистки от накипи Double Active Calc в паровом утюге Philips предотвращает образование накипи с помощью противоизвестковых капсул и удобной в использовании функции очистки от накипи Calc Clean.

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Подача пара до 50 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 50 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Технические характеристики

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