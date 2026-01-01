Совершенство формы

Оптимальный вес и конструкция утюга Azur обеспечивают легкое скольжение по любой ткани для разглаживания даже самых труднодоступных участков. В сочетании с мощной подачей пара это гарантирует превосходный результат. Теперь в комплект входит контейнер для хранения.