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  • 1 нажатие, максимальная точность
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  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
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  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность
  • 1 нажатие, максимальная точность

Больше не доступен

Hairclipper series 7000Машинка для стрижки волос

HC7460/15

4.9
| (15) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
1 нажатие, максимальная точность
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.
Посмотреть все преимущества

Предпочтительный бренд среди электрических стайлеров для мужчин по всему миру1

с гребнями с электрорегулировкой

1 нажатие, максимальная точность

  • Лезвия из нержавеющей стали

  • 60 установок длины

  • 120 минут работы после 1 часа зарядки

Кнопки управления

Кнопки управления

Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.

60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

15

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

У этого продукта отличные функции

Отличная машинка,стрижет хорошо и удобна,рекомендую к покупке

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос

29/12/2017

Україна

Україна

Стрижет отлично

Удобно лежит в руке,стричься одно удовольствие.литиевый аккумулятор надеюсь будет служить долго.В сервисном центре в г.Одессе сказали что если выйдет из строя аккумулятор надо покупать новую машинку.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос

20/11/2017

Україна

Україна

Машинка для стрижки

Жена подарила не день рождения очень удобно пользоваться насадками я даже сам могу себе вески снять

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос

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      Примечания

      1. Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году 

      1. По сравнению с предыдущей моделью Philips