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Больше не доступен
Лезвия из нержавеющей стали
60 установок длины
120 минут работы после 1 часа зарядки
Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.
Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
4.9
из 5
15
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Александр19701
26/06/2019
Україна
У этого продукта отличные функции
Отличная машинка,стрижет хорошо и удобна,рекомендую к покупке
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос
Влад
29/12/2017
Україна
Стрижет отлично
Удобно лежит в руке,стричься одно удовольствие.литиевый аккумулятор надеюсь будет служить долго.В сервисном центре в г.Одессе сказали что если выйдет из строя аккумулятор надо покупать новую машинку.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос
pashka
20/11/2017
Україна
Машинка для стрижки
Жена подарила не день рождения очень удобно пользоваться насадками я даже сам могу себе вески снять
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для стрижки волос
Онлайн-опрос с участием 16 003 мужчин. использующих электрические стайлеры; проведено в 2024 году
По сравнению с предыдущей моделью Philips