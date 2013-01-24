1 натискання, абсолютна точність
Машинка для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 7000 забезпечує повну точність та контроль над стрижкою лише одним натисненням. Це єдина машинка для підстригання волосся з моторизованими гребінцями та високоефективним ріжучим елементом, яка гарантує очікувані результати. Переглянути усі переваги
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1 натискання, абсолютна точність
Машинка для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 7000 забезпечує повну точність та контроль над стрижкою лише одним натисненням. Це єдина машинка для підстригання волосся з моторизованими гребінцями та високоефективним ріжучим елементом, яка гарантує очікувані результати. Переглянути усі переваги
Інтуїтивний інтерфейс користувача точно показує значення вибраної довжини. За допомогою кнопок можна легко вибрати і зафіксувати одне з понад 60 налаштувань довжини. Переглядайте значення довжини швидко або повільно з малим кроком 0,2 мм.
За допомогою кнопок керування можна точно вибрати і зафіксувати одне з 60 налаштувань довжини. Використовуйте гребінець для точного підстригання до довжини від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та до довжини від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Або користуйтеся пристроєм без гребінця для підстригання волосся до довжини 0,5 мм.
Машинку для підстригання волосся укомплектовано 3 регульованими гребінцями для волосся: від 1 до 7 мм, від 7 до 24 мм та від 24 до 42 мм. Просто під’єднайте один із гребінців для більше, ніж 60 налаштувань довжини з фіксацією від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.
Моторизована система налаштування довжини дозволяє легко вибрати і зафіксувати потрібну довжину. Двигун забезпечує роботу гребінця і дозволяє вибрати довжину із кроком 0,2 мм. Ця інноваційна технологія гарантує безпечне підстригання до потрібної довжини і досягнення відповідних результатів.
Функція "турбо" автоматично збільшує швидкість у разі зрізання густого волосся, забезпечуючи ідеальне підстригання без зусиль.
Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips, а додаткової впевненості додає міцна та максимально надійна сталева сітка.
Після увімкнення машинки для підстригання гребінець повертається до налаштування довжини, що використовувалося останнім.
Використовуйте машинку для підстригання волосся в автономному режимі для максимальної потужності та свободи. Її потужна літій-іонна батарея забезпечує до 120 хвилин бездротового використання після 1 години заряджання. Можна використовувати із живленням від мережі та від батареї.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.
Система зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Система живлення
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