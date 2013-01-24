Регульовані гребінці для волосся для найкращого підстригання

Машинку для підстригання волосся укомплектовано 3 регульованими гребінцями для волосся: від 1 до 7 мм, від 7 до 24 мм та від 24 до 42 мм. Просто під’єднайте один із гребінців для більше, ніж 60 налаштувань довжини з фіксацією від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.