Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Hairclipper series 7000

Машинка для підстригання волосся

HC7460/15
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • 1 натискання, абсолютна точність 1 натискання, абсолютна точність 1 натискання, абсолютна точність
    -{discount-value}

    Hairclipper series 7000 Машинка для підстригання волосся

    HC7460/15
    Отримайте підтримку для цього виробу

    1 натискання, абсолютна точність

    Машинка для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 7000 забезпечує повну точність та контроль над стрижкою лише одним натисненням. Це єдина машинка для підстригання волосся з моторизованими гребінцями та високоефективним ріжучим елементом, яка гарантує очікувані результати. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Hairclipper series 7000 Машинка для підстригання волосся

    1 натискання, абсолютна точність

    Машинка для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 7000 забезпечує повну точність та контроль над стрижкою лише одним натисненням. Це єдина машинка для підстригання волосся з моторизованими гребінцями та високоефективним ріжучим елементом, яка гарантує очікувані результати. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all series-hair-clippers

      1 натискання, абсолютна точність

      з моторизованими гребінцями

      • Леза з нержавіючої сталі
      • 60 налаштувань довжини
      • 120 хв. використання/1 год. заряджання
      Кнопки керування

      Кнопки керування

      Інтуїтивний інтерфейс користувача точно показує значення вибраної довжини. За допомогою кнопок можна легко вибрати і зафіксувати одне з понад 60 налаштувань довжини. Переглядайте значення довжини швидко або повільно з малим кроком 0,2 мм.

      Легкий вибір і фіксація 60 налаштувань довжини – від 0,5 до 42 мм

      Легкий вибір і фіксація 60 налаштувань довжини – від 0,5 до 42 мм

      За допомогою кнопок керування можна точно вибрати і зафіксувати одне з 60 налаштувань довжини. Використовуйте гребінець для точного підстригання до довжини від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та до довжини від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Або користуйтеся пристроєм без гребінця для підстригання волосся до довжини 0,5 мм.

      Регульовані гребінці для волосся для найкращого підстригання

      Регульовані гребінці для волосся для найкращого підстригання

      Машинку для підстригання волосся укомплектовано 3 регульованими гребінцями для волосся: від 1 до 7 мм, від 7 до 24 мм та від 24 до 42 мм. Просто під’єднайте один із гребінців для більше, ніж 60 налаштувань довжини з фіксацією від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Сталеві леза, які самі заточуються, для тривалої гостроти

      Леза з нержавіючої сталі, які самі заточуються, для тривалої гостроти.

      Моторизовані гребінці для легкого вибору довжини

      Моторизовані гребінці для легкого вибору довжини

      Моторизована система налаштування довжини дозволяє легко вибрати і зафіксувати потрібну довжину. Двигун забезпечує роботу гребінця і дозволяє вибрати довжину із кроком 0,2 мм. Ця інноваційна технологія гарантує безпечне підстригання до потрібної довжини і досягнення відповідних результатів.

      Автоматична турбошвидкість для швидшого підстригання

      Автоматична турбошвидкість для швидшого підстригання

      Функція "турбо" автоматично збільшує швидкість у разі зрізання густого волосся, забезпечуючи ідеальне підстригання без зусиль.

      Удвічі гостріший ріжучий елемент підстригає вдвічі швидше*

      Удвічі гостріший ріжучий елемент підстригає вдвічі швидше*

      Справляйтеся з будь-яким типом волосся завдяки нашій вдосконаленій технології DualCut, що поєднує удвічі гостріший ріжучий елемент із мінімальним тертям. Інноваційний ріжучий елемент створено для вдвічі швидшого підстригання волосся порівняно зі звичайними машинками Philips, а додаткової впевненості додає міцна та максимально надійна сталева сітка.

      Запам’ятовує останнє налаштування довжини, що використовувалося

      Запам’ятовує останнє налаштування довжини, що використовувалося

      Після увімкнення машинки для підстригання гребінець повертається до налаштування довжини, що використовувалося останнім.

      120 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання

      120 хвилин роботи в автономному режимі після 1 години заряджання

      Використовуйте машинку для підстригання волосся в автономному режимі для максимальної потужності та свободи. Її потужна літій-іонна батарея забезпечує до 120 хвилин бездротового використання після 1 години заряджання. Можна використовувати із живленням від мережі та від батареї.

      2 роки гарантії

      2 роки гарантії

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію та сумісні з напругою у будь-якій країні.

      Технічні характеристики

      • Система зрізання

        Ширина ріжучого блока
        41 мм
        Ріжучий елемент
        Леза з нержавіючої сталі
        Кількість налаштувань довжини
        60
        Точність (розмір кроку)
        0,2 мм/1 мм
        Діапазон налаштувань довжини
        Від 0,5 до 42 мм
        Вибір довжини
        • Кнопки керування
        • Моторизовані гребінці

      • Аксесуари

        Насадки
        3 гребінці для волосся

      • Простота у користуванні

        Чищення
        Знімний ріжучий блок
        Не потребує спеціального догляду
        Не потребує змащування
        Функція пам’яті
        Так

      • Система живлення

        Двигун
        Автоматична турбошвидкість
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Функціонування
        Дротове і бездротове використання
        Час роботи
        120 хвилин
        Час зарядження
        1 година

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          • У порівнянні з попередньою моделлю Philips

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись