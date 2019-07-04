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Більше не доступний
Леза з нержавіючої сталі
60 налаштувань довжини
120 хв. використання/1 год. заряджання
Інтуїтивний інтерфейс користувача точно показує значення вибраної довжини. За допомогою кнопок можна легко вибрати і зафіксувати одне з понад 60 налаштувань довжини. Переглядайте значення довжини швидко або повільно з малим кроком 0,2 мм.
За допомогою кнопок керування можна точно вибрати і зафіксувати одне з 60 налаштувань довжини. Використовуйте гребінець для точного підстригання до довжини від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та до довжини від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Або користуйтеся пристроєм без гребінця для підстригання волосся до довжини 0,5 мм.
Машинку для підстригання волосся укомплектовано 3 регульованими гребінцями для волосся: від 1 до 7 мм, від 7 до 24 мм та від 24 до 42 мм. Просто під’єднайте один із гребінців для більше, ніж 60 налаштувань довжини з фіксацією від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.
4.7
з 5
162
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
Ganya2006
04/07/2019
Україна
Дуже зручна та тиха машинка
Придбала цю машинку для стрижки волосся молодшому сину, який боїться гучних звуків. Вона виявилась дуже зручнрю у використанні, тепер роблю зачиски не тільки синам а і їх батьку. Ця модель приваблива своїми різними насадками.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся
Ymi72
04/07/2019
Україна
Отличная машинка.
Функциональная ,удобная,манёвренная.Удобный регулятор длинны состригания волос.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся
Алекс94
21/06/2019
Україна
Отличная машинка
Стрижет хорошо. Аккумулятора хватает надолго + быстро заряжается. Единственный недостаток то что нельзя мыть и нету пластикового кейса для хранения /перевозки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся
Онлайн-опитування 16 003чоловіків, користувачів електричних пристроїв для підстригання волосся, проведене в 2024 році
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