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  • 1 натискання, абсолютна точність
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  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
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  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність
  • 1 натискання, абсолютна точність

Більше не доступний

Hairclipper series 7000Машинка для підстригання волосся

HC7460/15

4.7
| (162) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
1 натискання, абсолютна точність
Машинка для підстригання волосся HAIRCLIPPER Series 7000 забезпечує повну точність та контроль над стрижкою лише одним натисненням. Це єдина машинка для підстригання волосся з моторизованими гребінцями та високоефективним ріжучим елементом, яка гарантує очікувані результати.
Переглянути всі переваги

Найпопулярніший у світі бренд електричних пристроїв для чоловіків1

з моторизованими гребінцями

1 натискання, абсолютна точність

  • Леза з нержавіючої сталі

  • 60 налаштувань довжини

  • 120 хв. використання/1 год. заряджання

Кнопки керування

Кнопки керування

Інтуїтивний інтерфейс користувача точно показує значення вибраної довжини. За допомогою кнопок можна легко вибрати і зафіксувати одне з понад 60 налаштувань довжини. Переглядайте значення довжини швидко або повільно з малим кроком 0,2 мм.

Легкий вибір і фіксація 60 налаштувань довжини – від 0,5 до 42 мм

Легкий вибір і фіксація 60 налаштувань довжини – від 0,5 до 42 мм

За допомогою кнопок керування можна точно вибрати і зафіксувати одне з 60 налаштувань довжини. Використовуйте гребінець для точного підстригання до довжини від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та до довжини від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Або користуйтеся пристроєм без гребінця для підстригання волосся до довжини 0,5 мм.

Регульовані гребінці для волосся для найкращого підстригання

Регульовані гребінці для волосся для найкращого підстригання

Машинку для підстригання волосся укомплектовано 3 регульованими гребінцями для волосся: від 1 до 7 мм, від 7 до 24 мм та від 24 до 42 мм. Просто під’єднайте один із гребінців для більше, ніж 60 налаштувань довжини з фіксацією від 1 до 7 мм із кроком 0,2 мм та від 7 до 42 мм із кроком 1 мм. Також пристрій можна використовувати без гребінця для ретельного підстригання до довжини 0,5 мм.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

162

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже зручна та тиха машинка

Придбала цю машинку для стрижки волосся молодшому сину, який боїться гучних звуків. Вона виявилась дуже зручнрю у використанні, тепер роблю зачиски не тільки синам а і їх батьку. Ця модель приваблива своїми різними насадками.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся

04/07/2019

Україна

Україна

Отличная машинка.

Функциональная ,удобная,манёвренная.Удобный регулятор длинны состригания волос.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся

21/06/2019

Україна

Україна

Отличная машинка

Стрижет хорошо. Аккумулятора хватает надолго + быстро заряжается. Единственный недостаток то что нельзя мыть и нету пластикового кейса для хранения /перевозки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Hairclipper series 7000 HC7460/15 Машинка для підстригання волосся

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