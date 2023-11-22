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HD2330/90
Больше, чем просто треугольные сэндвичи
Наслаждайтесь любимой пищей — от изысканных панини до сэндвичей с начинкой — с сэндвичницей Philips серии 3000. Антипригарные пластины для гриля мощно нагреваются, позволяя готовить аппетитные горячие сэндвичи и легко очищать прибор после приготовления.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сэндвичница
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Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Легко очищайте пластины для панини благодаря долговечному антипригарному покрытию.
Сэндвичница хранится вертикально — как на столешнице, так и в кухонном шкафчике.
Индикаторы четко отображают этап нагрева и этап готовности к приготовлению панини.
Обматывайте кабель для удобного хранения и поддержания чистоты на кухне.
Не нужно отключать сэндвичницу от сети для выключения.
Всегда идеальные сэндвичи с этой сэндвичницей, которую легко открывать и закрывать.
Быстрый нагрев обеспечивает поджарку до золотистой корочки в этой сэндвичнице для панини мощностью 750 Вт.
Готовьте любимые горячие сэндвичи с любым хлебом на универсальных пластинах для гриля.
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Характеристики дизайна
Общие характеристики
Материалы
Технические характеристики
Обслуживание
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