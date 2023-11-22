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    • Больше, чем просто треугольные сэндвичи Больше, чем просто треугольные сэндвичи Больше, чем просто треугольные сэндвичи
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      Серия 3000 Сэндвичница

      HD2330/90

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Больше, чем просто треугольные сэндвичи

      Наслаждайтесь любимой пищей — от изысканных панини до сэндвичей с начинкой — с сэндвичницей Philips серии 3000. Антипригарные пластины для гриля мощно нагреваются, позволяя готовить аппетитные горячие сэндвичи и легко очищать прибор после приготовления.

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      Серия 3000 Сэндвичница

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      этот продукт
      Серия 3000
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      Серия 3000

      Сэндвичница

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      Больше, чем просто треугольные сэндвичи

      Антипригарные пластины гриля для любых форм и начинок

      • Сэндвичница
      • Универсальные пластины для гриля
      • Мощность 750 Вт
      • Компактное вертикальное хранение
      • Световые индикаторы
      Антипригарные пластины, простые в очистке

      Антипригарные пластины, простые в очистке

      Больше никакого пригорания и оттирания губкой. Легко очищайте пластины для панини благодаря долговечному антипригарному покрытию.

      Компактное вертикальное хранение для экономии места на кухне

      Компактное вертикальное хранение для экономии места на кухне

      Сэндвичница хранится вертикально — как на столешнице, так и в кухонном шкафчике.

      Индикаторы отображают готовность к приготовлению

      Индикаторы отображают готовность к приготовлению

      Индикаторы четко отображают этап нагрева и этап готовности к приготовлению панини.

      Встроенный отсек для хранения кабеля

      Встроенный отсек для хранения кабеля

      Обматывайте кабель для удобного хранения и поддержания чистоты на кухне.

      Переключатель питания для защиты и безопасности

      Переключатель питания для защиты и безопасности

      Не нужно отключать сэндвичницу от сети для выключения.

      Система Easy Lock обеспечивает надежное крепление

      Система Easy Lock обеспечивает надежное крепление

      Всегда идеальные сэндвичи с этой сэндвичницей, которую легко открывать и закрывать.

      Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

      Мощность 750 Вт для идеальной поджарки

      Быстрый нагрев обеспечивает поджарку до золотистой корочки в этой сэндвичнице для панини мощностью 750 Вт.

      Универсальные пластины для поджаривания сэндвичей, панини и не только

      Универсальные пластины для поджаривания сэндвичей, панини и не только

      Готовьте любимые горячие сэндвичи с любым хлебом на универсальных пластинах для гриля.

      • Страна изготовления

        Сделано:
        Китай

      • Характеристики дизайна

        Цвет
        Черный

      • Общие характеристики

        HD2330
        фиксированная пластина для панини
        Индикатор питания и температуры
        Белый (индикатор питания) / белый (индикатор готовности)
        Антипригарные пластины
        Да
        Смотка кабеля
        Да
        Ручка с фиксатором
        Да
        Выключатель
        Включение/выключение
        Простая очистка
        Да
        Вертикальное хранение
        Да

      • Материалы

        Основной корпус
        PF
        Пластины: сэндвичи/панини/вафли
        Алюминиевый сплав + тефлоновое покрытие
        Декоративная панель
        PA6
        Зажим на ручке
        ПК
        Линза
        ПК
        Нагревательный элемент
        HD2330, вставная пластина для панини

      • Технические характеристики

        Напряжение
        220–240  V
        Мощность
        750  W
        Длина шнура
        0,75  m
        Частота
        50–60  Hz

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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