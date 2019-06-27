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  • Легкое приготовление отличных тостов
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  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов
  • Легкое приготовление отличных тостов

Больше не доступен

Daily CollectionТостер

HD2566/70

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Легкое приготовление отличных тостов
Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки.
Посмотреть все преимущества

Компактный тостер с большими отделениями для тостов

Легкое приготовление отличных тостов

  • 2 отделения для тостов

  • Компактный

  • Белый/голубой

Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.

Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Съемный поддон для крошек для простой очистки

Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

27/06/2019

Україна

Україна

Чудово готує тости

Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2566/70 Тостер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Daily Collection HD2566/70 Тостер

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