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Daily Collection

Тостер

HD2566/70
Общая оценка / 5
  • Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов Легкое приготовление отличных тостов
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    Daily Collection Тостер

    HD2566/70
    Общая оценка / 5

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Daily Collection Тостер

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Daily Collection Тостер

    Легкое приготовление отличных тостов

    Компактный тостер Philips позволяет наслаждаться вкусными тостами в любое время. Два больших отделения для тостов с регулируемой шириной для равномерного поджаривания и регулятор степени обжаривания позволяет готовить тосты именно так, как вам нравится. Съемный поддон для крошек облегчает процесс очистки. Узнать обо всех преимуществах

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    См. все toaster

      Легкое приготовление отличных тостов

      Компактный тостер с большими отделениями для тостов

      • 2 отделения для тостов
      • Компактный
      • Белый/голубой
      Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

      Широкие ниши подходят для различных видов хлеба

      Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается

      Корпус тостера не нагревается, к нему можно прикасаться без риска получения ожогов.

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов

      Кнопка отмены позволяет в любой момент остановить приготовление тостов.

      Функция размораживания с последующим поджариванием

      Функция размораживания с последующим поджариванием

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

      Специальный подъемник позволяет легко доставать небольшие ломтики хлеба

      Компактные размеры тостера позволяют освободить место на кухонном столе

      Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        Да
        Нескользящие ножки
        Да

      • Технические характеристики

        Питание
        950  Вт
        Размеры ниши (Д x Ш x В)
        130 x 32 x 120  миллиметра
        Длина шнура
        0,8  м
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц

      • Характеристики дизайна

        Материалы
        Пластмассовый корпус (PP/PC/ABS), хромированный верх
        Цвет
        Белый/синий

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