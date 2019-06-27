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Больше не доступен
2 отделения для тостов
Компактный
Белый/голубой
Благодаря своей компактности тостер Philips сэкономит место на вашем кухонном столе.
Благодаря широким отверстиям подходит для различных типов хлеба.
Простая очистка благодаря съемному поддону для крошек.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Helg25
27/06/2019
Україна
Чудово готує тости
Швидко та зручно готувати тости з різних видів хлібу. Тости виходять дуже смачними. Завдяки регулятору потужності зручно виставляти ступінь підсмажування. Легко очищується від крихт.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2566/70 Тостер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Daily Collection HD2566/70 Тостер